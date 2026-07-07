Férias em SP: veja atrações culturais neste mês para todas as idades

Em ritmo de férias escolares, confira a programação nos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo na capital e no interior. Em Campos do Jordão, o 56º Festival de Inverno conta com apresentações gratuitas durante o mês de julho. Organizado pela Fundação Osesp, o evento leva a música clássica a diversos palcos na cidade.



Em Tupã, o Museu Índia Vanuíre além de seguir com a exposição “Intervenção Tupã” em homenagem aos seus 60 anos, realiza oficinas de artesanato e grafismos indígenas. Já em Brodowski, o Museu Casa de Portinari abre a temporada “Férias no Museu: BrinCandinho” com jogos e resgate de brinquedos tradicionais que relembram o artista brasileiro

Na capital, os museus convidam o público a participar de atividades educativas que reúnem diversão e criatividade. O Museu da Língua Portuguesa promove a “Estação Férias”, um período dedicado a oficinas artísticas e gratuitas. Na região do Brás, a programação do Museu Catavento inclui dinâmicas sobre ciência e arte com espetáculos teatrais e oficinas temáticas. Já na Pinacoteca de São Paulo, as atividades de férias exploram as diversas formas de expressão artística e visitas educativas no acervo do museu.

Em Santos, o Museu do Café promove o “Espaço Café com Leite”, ambiente que oferece jogos e brincadeiras educativas, e o“Cafezalzinho”, uma mini fazenda interativa que explora o universo cafeeiro.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br.

Confira os destaques da semana:

56º Festival de Inverno em Campos do Jordão conta com programação gratuita

Onde? Campos do Jordão, SP

Campos do Jordão, SP Quando? De 4 de Julho a 2 de Agosto. Durante todo o dia.

Organizado pela Fundação Osesp, o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega em sua 56ª edição. Unindo música clássica e celebração cultural com apresentações e concertos, as apresentações acontecem em palcos tradicionais da Serra da Mantiqueira e a Sala São Paulo, o evento oferece todas as atrações de forma gratuita ao público.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

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“Estação Férias”: Museu da Língua Portuguesa oferece atividades gratuitas

Onde? Museu da Língua Portuguesa – Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01120-010

Museu da Língua Portuguesa – Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01120-010 Quando? De 9 a 19 de Julho. De terça a domingo, das 10h às 17h?

Entre os dias 9 e 19 de julho, a “Estação Férias” do Museu da Língua Portuguesa oferece oficinas gratuitas de poesia e confecção de livros para crianças de todas as idades. Aos sábados, a programação conta com apresentações artísticas de música, circo e teatro, como os shows do Grupo Triii e de Cris Barulins.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

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Museu Índia Vanuíre tem programação especial para as férias

? Onde? Museu Histórico e Pedagógico “Índia Vanuíre” – R. Coroados, 521 – Centro, Tupã – SP, 17600-010, Brasi

? Quando? Entre 1 e 31 de Julho. De terça a domingo, das 9h às 18h. Às quintas-feiras, das 9h às 20h

O museu reúne durante o mês de julho oficinas e atividades para todas as idades. Passando pelo artesanato e grafismos indígenas, a programação também inclui a continuidade da exposição de longa duração “Intervenção Tupã” em celebração dos 60 anos do museu.

Museu Catavento abre temporada de oficinas temáticas

? Onde? Museu Catavento – Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP, 03003-060, Brasil

? Quando? Entre 1 e 30 de Julho. De terça a domingo, diversos horários.

A programação reúne ciência, arte e interatividade para o público de todas as idades. As atividades incluem espetáculos teatrais, apresentações de música ao vivo e o Planetário Inflável, além de oficinas temáticas como “Mini-Terrário” e a série espacial “Oficina do Universo”, que ensina a criar foguetes, constelações e planetas em miniatura.

Férias na Pina: oficinas criativas e visitas educativas para a família

? Onde? Pinacoteca de São Paulo – Praça da Luz, 2 – Luz, São Paulo – SP, 01120-010, Brasil

? Quando? Entre 2 e 30 de Julho.

Em ritmo de férias, a Pinacoteca reúne uma programação educativa e interativa para toda a família, explorando diferentes formas de expressão artística. Entre as atrações, há a Visita Educativa ao acervo do museu e uma série de oficinas práticas, como “Desenho Mágico” e “Zines Afetivos”, que incentivam a criatividade e a experimentação sensorial.

Férias em Santos: Museu do Café promove “Espaço Café com Leite”

Onde? Museu do Café – R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos – SP, 11010-150, Brasil

Museu do Café – R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos – SP, 11010-150, Brasil Quando? De 1 à 22 de Julho. De quarta à domingo, das 11h às 17h

Durante as férias, o Espaço Café com Leite oferece jogos educativos, brinquedos e espaço de leitura em um ambiente acolhedor. O grande destaque é o Cafezalzinho, uma mini fazenda interativa onde as crianças exploram sensorialmente as etapas do cultivo do café.

Ingresso: R$16 (Inteira), R$8 (Meia), crianças até 7 anos são isentas

Classificação: Livre

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Museu Casa de Portinari promove atividades gratuitas nas férias de julho

Onde? Museu Casa de Portinari – Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP, 14340-019

Museu Casa de Portinari – Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP, 14340-019 Quando? De 1 à 31 de Julho. Terça a domingo, das 9h às 17h

O Museu Casa de Portinari disponibiliza em sua esplanada brinquedos tradicionais que resgatam as memórias de infância do pintor Cândido Portinari. A programação de férias conta ainda com oficinas, jogos e espaços de leitura focados em incentivar a convivência e a criatividade.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

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