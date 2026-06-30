Previsão do tempo para quarta, em SP: tempo firme

Nesta quarta (01), o dia começa com céu claro entre poucas nuvens e tempo firme em todas as áreas do estado de São Paulo.

No início da manhã, há formação de nevoeiros na região do litoral, devido ao resfriamento noturno e à alta umidade, que se dissipam ao longo do período.

À tarde, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30% em algumas regiões do interior paulista, nessas regiões recomenda-se o aumento da hidratação.

As temperaturas seguem amenas no início da manhã e se elevam no período da tarde, na capital, os termômetros variam entre 16 e 27 graus. Já em Corumbataí, a mínima é de 14 e a máxima chega aos 29 graus.

Em dias secos, consulte a previsão do tempo e beba bastante água para se proteger da secura.