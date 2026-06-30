Policiais militares salvam bebê de engasgo em São Carlos

Policiais militares que faziam ronda no bairro Vila Isabel, em São Carlos, interior do Estado, salvaram o filho recém-nascido no último domingo que havia engasgado com leite materno e parado de respirar.

As equipes da Força Tática estavam em patrulhamento na região quando pararam para prestar apoio aos policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que realizavam uma abordagem. Foi nesse momento que um casal correu em direção aos militares pedindo ajuda, com o filho desacordado nos braços.

Rapidamente um dos policiais pegou a criança no colo e iniciou as manobras para desentupir as vias aéreas do bebê. Após alguns instantes a criança voltou a respirar e recuperou a consciência.

“Estávamos no lugar certo, na hora certa”, disse o sargento Wilson Orestes Frigieri Júnior, que participou do salvamento.

A criança foi rapidamente encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ele passou por avaliação médica para garantir que estava em boas condições de saúde.