Até sexta, 292 alunos da região de Ourinhos fazem provas para concorrer a intercâmbio internacional

Até a próxima sexta-feira (7), serão aplicadas as provas de seleção do programa de intercâmbio internacional para países de língua inglesa, o Prontos pro Mundo, para 347 estudantes da região de Ourinhos. Em todo o estado, mais de 50 mil estudantes foram convocados para participar da avaliação de proficiência em língua inglesa.

A lista de alunos convocados pode ser conferida neste link. Os critérios de seleção estão disponíveis no edital, neste link.

Prontos pro Mundo

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo inclui a cobertura integral de custos e o suporte operacional aos estudantes. A logística abrange a organização de documentos pessoais (passaporte e visto), passagens aéreas, hospedagem, curso, traslados e concessão de bolsa-auxílio para despesas pessoais no exterior.

A iniciativa registra 2.000 estudantes selecionados no estado. Na região de Assis, 25 alunos concluíram o período de três meses de intercâmbio em países de língua inglesa.

Até o momento, 15 alunos da região de Ourinhos já concluíram o intercâmbio de três meses nos países de língua inglesa que recebem estudantes selecionados pelo programa.

Prova desta semana

A prova de proficiência em língua inglesa é uma das etapas de seleção e antecede a lista de classificados para a viagem de intercâmbio de três meses, destinada a estudantes que deram início à jornada de seleção no 9º ano do Ensino Fundamental, no ano passado, quando participaram do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Agora, os 50 mil alunos estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio.

Como funciona a seleção para participar do intercâmbio: