Até sexta, 292 alunos da região de Ourinhos fazem provas para concorrer a intercâmbio internacional

Até a próxima sexta-feira (7), serão aplicadas as provas de seleção do programa de intercâmbio internacional para países de língua inglesa, o Prontos pro Mundo, para 347 estudantes da região de Ourinhos. Em todo o estado, mais de 50 mil estudantes foram convocados para participar da avaliação de proficiência em língua inglesa.
A lista de alunos convocados pode ser conferida neste link. Os critérios de seleção estão disponíveis no edital, neste link.
Prontos pro Mundo
O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo inclui a cobertura integral de custos e o suporte operacional aos estudantes. A logística abrange a organização de documentos pessoais (passaporte e visto), passagens aéreas, hospedagem, curso, traslados e concessão de bolsa-auxílio para despesas pessoais no exterior.
A iniciativa registra 2.000 estudantes selecionados no estado. Na região de Assis, 25 alunos concluíram o período de três meses de intercâmbio em países de língua inglesa.
Até o momento, 15 alunos da região de Ourinhos já concluíram o intercâmbio de três meses nos países de língua inglesa que recebem estudantes selecionados pelo programa.
Prova desta semana
A prova de proficiência em língua inglesa é uma das etapas de seleção e antecede a lista de classificados para a viagem de intercâmbio de três meses, destinada a estudantes que deram início à jornada de seleção no 9º ano do Ensino Fundamental, no ano passado, quando participaram do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Agora, os 50 mil alunos estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio.
Como funciona a seleção para participar do intercâmbio:
- No 9º ano do Ensino Fundamental, os estudantes devem se preparar para o Saresp;
- A participação e as notas do Saresp são decisivas para a primeira etapa da seleção do programa, que é o curso preparatório de inglês;
- A divulgação dos alunos selecionados para o curso de inglês preparatório acontece no início do ano letivo, quando o estudante já está na 1ª série do Ensino Médio;
- Os cursistas convocados participam, entre os dias 3 e 7 de agosto, da primeira prova deste ano. Nesta etapa, são mais de 50 mil estudantes chamados;
- Além da nota na prova de proficiência em língua inglesa, os estudantes precisam cumprir outros critérios para a classificação final, como ter frequência igual ou superior a 90% das aulas preparatórias de inglês (no curso da Open English), frequência igual ou superior a 90% em todas as aulas da escola no semestre anterior, nota média a partir de 7 em todas as disciplinas do currículo da Seduc-SP e bom comportamento dentro e fora da sala de aula;
- A convocação para as provas não significa a seleção para o intercâmbio. A cada semestre, 500 alunos são selecionados para a viagem;
- O resultado com os 500 selecionados para viajar no primeiro semestre de 2027 será divulgado até o início de setembro;
- Estudantes matriculados no curso da Open English e que seguem todos os critérios do programa poderão ser convocados novamente para a próxima prova, no final deste ano, para a seleção dos 500 alunos que farão intercâmbio no segundo semestre de 2027.