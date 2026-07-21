Lorena e Roseira têm leilão de veículos do Detran-SP com 283 lotes

O Detran-SP realiza a partir de 3 de agosto leilão de veículos recolhidos em Lorena, Roseira e região. Publicado no Diário Oficial do Estado, o edital reúne 283 lotes recolhidos a pátios por infração de trânsito: 22 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 190 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 71 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, a Giordano Leilões (www.giordanoleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.

Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas compõem o certame. Os lances iniciais são de R$ 810 no caso das motos e de R$ 2.610, no dos carros. No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.

O pregão terá três dias, distribuídos entre as categorias de lotes: unidades conservadas, com condições de circular, sucatas aproveitáveis para desmonte e sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, que estão previstas para o último dia (confira o calendário abaixo).

Visita e pré-lance

As unidades oferecidas no leilão podem ser conferidas de perto entre os dias 27 e 31 de julho, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias.

O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.O Detran-SP realiza a partir de 3 de agosto leilão de veículos recolhidos em Lorena, Roseira e região. Publicado no Diário Oficial do Estado, o edital reúne 283 lotes recolhidos a pátios por infração de trânsito: 22 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 190 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 71 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, a Giordano Leilões (www.giordanoleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.

O veículo conservado que não receber proposta igual ou superior ao seu valor de avaliação será incluído em nova sessão de leilão com valor inicial correspondente a 70% do anterior. Se novamente não for arrematado, será reclassificado para sucata aproveitável.

Vale ressaltar que, mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Calendário do leilão

Carros conservados e destinados à circulação (22)

Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil

Sucata aproveitável (69) e sucata aproveitável com motor inservível (121)

Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas

Sucata inservível (71)

Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição

Vetos à participação no leilão

Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.

Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de:

servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau

leiloeiros, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho

proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho

pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ou, ainda, no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002