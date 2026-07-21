Lorena e Roseira têm leilão de veículos do Detran-SP com 283 lotes

O Detran-SP realiza a partir de 3 de agosto leilão de veículos recolhidos em Lorena, Roseira e região. Publicado no Diário Oficial do Estado, o edital reúne 283 lotes recolhidos a pátios por infração de trânsito: 22 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 190 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 71 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, a Giordano Leilões (www.giordanoleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.
Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas compõem o certame. Os lances iniciais são de R$ 810 no caso das motos e de R$ 2.610, no dos carros. No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.
O pregão terá três dias, distribuídos entre as categorias de lotes: unidades conservadas, com condições de circular, sucatas aproveitáveis para desmonte e sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, que estão previstas para o último dia (confira o calendário abaixo).
Visita e pré-lance
As unidades oferecidas no leilão podem ser conferidas de perto entre os dias 27 e 31 de julho, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias.
O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.O Detran-SP realiza a partir de 3 de agosto leilão de veículos recolhidos em Lorena, Roseira e região. Publicado no Diário Oficial do Estado, o edital reúne 283 lotes recolhidos a pátios por infração de trânsito: 22 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 190 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 71 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, a Giordano Leilões (www.giordanoleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.
O veículo conservado que não receber proposta igual ou superior ao seu valor de avaliação será incluído em nova sessão de leilão com valor inicial correspondente a 70% do anterior. Se novamente não for arrematado, será reclassificado para sucata aproveitável.
Vale ressaltar que, mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Calendário do leilão
- Carros conservados e destinados à circulação (22)
Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil
- Sucata aproveitável (69) e sucata aproveitável com motor inservível (121)
Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas
- Sucata inservível (71)
Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição
Vetos à participação no leilão
Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.
Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de:
servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau
leiloeiros, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho
proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho
pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ou, ainda, no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002