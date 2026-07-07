Fundo Social de SP tem 446 vagas remanescentes em cursos gratuitos de qualificação profissional

O Fundo Social de São Paulo está com 446 vagas remanescentes em cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos em 10 unidades das Escolas de Qualificação Profissional. As aulas tiveram início nesta segunda-feira (6) e seguem até 17 de julho, nos períodos da manhã, tarde ou noite, conforme a unidade e o curso escolhido.

As oportunidades estão distribuídas em seis áreas de formação: Moda e Arte, Beleza e Bem-estar, Gastronomia, Informática, Construção Civil, Administração e Empreendedorismo. Ao final da formação, os alunos concluintes recebem certificado oficial.

Unidades com vagas disponíveis:

CIC Grajaú: 18 vagas

CIC Feitiço: 40 vagas

CIC Leste: 45 vagas

CIC Norte: 30 vagas

CIC do Imigrante: 45 vagas

CIC Campinas: 45 vagas

Praça da Cidadania de Paraisópolis: 39 vagas

Praça da Cidadania de Osasco: 48 vagas

Praça da Cidadania de Mauá: 47 vagas

Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes: 89 vagas

Inscrições

As vagas são gratuitas e limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do formulário disponível no site https://www.cursofussp.sp.gov.br/ até esta terça-feira (7).

As Escolas de Qualificação Profissional funcionam nas Praças da Cidadania, equipamentos do Fundo Social de São Paulo que reúnem cursos gratuitos, espaços de esporte, lazer e convivência comunitária. O programa também é desenvolvido em parceria com os Centros de Integração da Cidadania (CICs). A iniciativa oferece oportunidades de formação em diferentes regiões do estado. Mais informações em: https://www.fundosocial.sp.gov.br/