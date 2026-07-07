Defesa Civil de SP alerta para baixa umidade no feriado e mudança no tempo no fim de semana

O feriado prolongado em São Paulo será marcado por baixos índices de umidade relativa do ar no interior, predomínio de sol e formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã na faixa leste do Estado. A partir de sábado (11), a aproximação de uma frente fria começa a mudar esse cenário, com aumento da nebulosidade, previsão de chuva fraca e isolada em parte do território paulista e redução das temperaturas.

Entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10), a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo estável na maior parte do Estado. No interior, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%, podendo registrar valores ainda menores em pontos das regiões norte e noroeste. No litoral, a circulação marítima mantém variação de nebulosidade, com possibilidade de chuviscos isolados e de curta duração, sem potencial para acumulados expressivos.

Nas primeiras horas da manhã, há condições para formação de nevoeiros e neblinas na faixa leste paulista, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o litoral. A redução temporária da visibilidade pode comprometer o tráfego nas rodovias, principalmente até o meio da manhã, quando os fenômenos tendem a se dissipar.

A partir do fim de semana, a aproximação e o avanço gradual da frente fria começam a alterar as condições do tempo no Estado. O aumento da nebulosidade favorece pancadas isoladas de chuva, principalmente na metade sul e na faixa leste paulista, mas os modelos meteorológicos não indicam acumulados significativos.

Nos dias seguintes, a frente fria mantém o cenário de maior nebulosidade e instabilidade, com previsão de precipitações de baixa intensidade. Durante as madrugadas e as primeiras horas da manhã, permanecem favoráveis as condições para formação de nevoeiros e neblinas, especialmente em áreas litorâneas, serranas e na faixa leste paulista. Com a atuação de uma massa de ar fria, as temperaturas não devem subir tanto e a sensação de frio será mais intensa em todo o Estado.

Orientações à população

Durante o período de baixa umidade:

Mantenha-se hidratado, ingerindo água regularmente.

Evite atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia.

Reduza a exposição prolongada ao sol.

Umidifique os ambientes sempre que possível.

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem receber atenção especial.

Para quem vai viajar durante o feriado e as férias escolares:

Redobre a atenção em trechos com formação de nevoeiro.

Reduza a velocidade e mantenha distância segura do veículo à frente.

Utilize os faróis baixos quando houver redução da visibilidade.

Consulte a previsão do tempo antes de iniciar a viagem.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar a previsão do tempo pelos canais oficiais.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.