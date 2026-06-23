Governo de SP inaugura Espaço Prevenir no Jaraguá, na capital

O Governo do Estado de São Paulo inaugurou nesta terça-feira (23) a 14ª unidade do Espaço Prevenir. O novo equipamento está localizado no bairro do Jaraguá, na zona norte da capital, e amplia o acesso da população a serviços especializados de acolhimento e orientação.

A nova unidade instalada no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Oeste, na Estrada de Taipas, terá capacidade para atender até 200 pessoas por mês. O serviço, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social (SEDS) e da Justiça e Cidadania, contará com acompanhamento técnico especializado realizado por uma equipe interdisciplinar formada por assistente social, psicólogo, pedagogo, coordenador e assistente administrativo.

Com a entrega, o Estado amplia a rede de proteção social voltada ao atendimento de pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e de seus familiares. Desde 2023, o programa já realizou mais de 4,6 mil atendimentos, oferecendo suporte técnico, orientação e ações de prevenção.

Participaram da solenidade o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, e o secretário da Justiça e Cidadania, Arthur Lima.

“O novo Espaço Prevenir que estamos inaugurando hoje tem a missão gigantesca de acompanhar a jornada daqueles que estão se recuperando e orientar as famílias sobre como proceder e colaborar na cura para que essas pessoas alcancem autonomia e independência”, afirmou o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.

A prevenção e o cuidado, conforme a secretária Andrezza Rosalém, começam pelo fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. “O Espaço Prevenir oferece acolhimento especializado para pessoas e famílias que enfrentam os desafios relacionados ao uso de substâncias psicoativas, ampliando o acesso a serviços qualificados e fortalecendo a rede de proteção social do Estado”, afirma.

Para o secretário da Justiça e Cidadania, Arthur Lima, a inauguração de mais uma unidade do Espaço Prevenir representa muito mais do que a entrega de um novo equipamento público. “É o Estado presente, levando acolhimento, cuidado e dignidade para famílias que enfrentam os impactos do uso abusivo de substâncias psicoativas. Esta nova unidade fortalece uma rede de proteção social humanizada, que aproxima serviços essenciais da população e transforma prevenção em oportunidade, apoio em reconstrução de vínculos e cuidado em cidadania.”

Entre as ações oferecidas estão acolhimento individual e familiar, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, construção de redes de apoio e cuidado, além de atividades voltadas à prevenção e ao apoio no processo de recuperação de pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas.

O espaço dispõe de recepção, sala para equipe técnica, espaços para acolhimento inicial, três salas de atendimento, sendo: uma para atendimento individual ou famílias e duas para atendimento individual, familiar ou em grupos, incluindo espaço multimídia.

Para a implantação da unidade, o Governo do Estado investiu R$ 50 mil. Além disso, o serviço contará com custeio mensal de R$ 75,5 mil para manutenção da estrutura e garantia da qualidade dos atendimentos prestados à população.

A decoração da unidade enaltece elementos da cultura indígena, em alusão à Terra Indígena Jaraguá, situada na mesma região do Espaço Prevenir. As salas de atendimento têm nomes como Tekopora, conceito importante na cultura Guarani relacionada ao bem viver, e Amboaty Ta, que significa vou ajuntar, remetendo à reunião.

Destaque também para os quadros com imagens indígenas do fotógrafo Danilo Simplício, de 27 anos. “Como moro na região, busquei retratar a força e a potência dos povos indígenas do Jaraguá. O que me inspira é poder registrar a vivência, a cultura e a resistência desse povo por meio da fotografia”, disse.

Espaço Prevenir

O Espaço Prevenir integra a Política Sobre Drogas do Governo do Estado de São Paulo, sob coordenação da SEDS, e reafirma o compromisso com a prevenção como estratégia fundamental para o cuidado de famílias impactadas pelas consequências do uso abusivo de substâncias psicoativas.

O serviço funciona nos CICs de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 8h às 17h. Nas demais unidades, o atendimento ocorre de terça a sexta-feira, das 12h às 21h, e, aos sábados, das 8h às 17h.

O atendimento é gratuito e não requer agendamento prévio, facilitando o acesso de famílias que buscam apoio. O serviço tem como objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, acolhimento e inclusão social.

Serviço:

Espaço Prevenir – CIC Oeste

Endereço: Estrada de Taipas, 990, Jardim Panamericano – Jaraguá, São Paulo