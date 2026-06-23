Festas juninas e temporada de inverno devem movimentar quase R$ 450 milhões para o turismo de SP

A temporada de inverno somada aos festejos típicos juninos deverá movimentar em torno de R$ 449,5 milhões na economia do turismo do estado de São Paulo, de acordo com o levantamento feito pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Entre junho e agosto, a estimativa de circulação é de aproximadamente 556 mil turistas pelo estado de São Paulo.

Para o CIET, os resultados demonstram um forte potencial econômico e cultural, impulsionado pela sinergia entre inovação, sustentabilidade e preservação da identidade caipira paulista. Enquanto as festividades juninas geram uma economia solidária com forte investimento social, a temporada de inverno se destaca por atrair um turismo de maior poder aquisitivo, apresentando maior tempo de permanência nas cidades (média de 3,3 dias) e maior gasto por visitante.

As tradicionais festas juninas e julinas prometem movimentar diversas regiões do estado com grandes públicos. Sorocaba desponta com a expectativa de atrair mais de 400 mil visitantes na sua festa beneficente, projetando 90% de ocupação hoteleira.

Outros destaques incluem Indaiatuba, com a preservação de sua herança suíça e expectativa de até 100% de ocupação nos meios de hospedagem; Bauru, que sedia o Arraiá Aéreo, considerado o maior evento aéreo da América Latina; além das celebrações itinerantes e religiosas em Araçatuba, São Pedro e Guaratinguetá, esta última com estimativas de atingir lotação hoteleira máxima no entorno do Santuário de Frei Galvão.

Já a temporada de inverno 2026 reserva festivais culturais, eventos esportivos e alta gastronomia na serra e no litoral. Cunha desponta com o festival “Acordes na Serra” e ocupação hoteleira esperada de até 100%. A lotação máxima nos hotéis também é aguardada para o Festival da Truta em Guaratinguetá.

Pindamonhangaba e Casa Branca movimentam o interior com programações diversificadas, que vão de rodeios a festivais gastronômicos, enquanto São Simão aposta na tradição do FESICA (Festival Simonense da Canção), que ocorreu na cidade entre 1973 e 1998 e volta ao calendário este ano. Araçatuba também mantém uma intensa agenda de eventos, como o 49º Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha, de 6 a 19 de julho, e a Expo Araçatuba 2026. No Litoral Norte, São Sebastião projeta atrair em torno de 200 mil visitantes este ano, com atrações que vão do New Orleans Fest ao avistamento de cetáceos.

A análise do CIET revela a maturidade do turismo paulista, onde as cidades da Serra da Mantiqueira e do litoral norte lideram com taxas de ocupação próximas de 100%. Além do sucesso de público e faturamento, o compromisso socioambiental se consolidou como um pilar essencial: todas as cidades pesquisadas declararam preservar integralmente suas tradições locais e mais de 80% delas realizam ações ativas de conscientização e mitigação de impactos ambientais, posicionando o estado como uma referência nacional.