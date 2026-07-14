SP abre inscrições para pós-graduação voltada a servidores da Secretaria da Educação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação voltados a profissionais que integram o Quadro de Servidores da Educação (QSE).

O edital de inscrições foi publicado na edição desta terça-feira (14) do Diário Oficial do Estado. A manifestação de interesse nos cursos e a pré-inscrição devem ser realizadas a partir das 10h desta terça-feira (14) até as 23h59 do dia 21 de julho de 2026. O processo ocorre integralmente por meio eletrônico, e os servidores do QSE devem observar as regras descritas no edital.

Na área de gestão, os cursos disponíveis são: Gestão Ágil e Liderança em Organizações Híbridas; Liderança, Ciência de Dados e Inteligência Emocional; Finanças Estratégicas e Governança Corporativa e Experiência do Cliente Digital e Estratégias de Engajamento.

Na área de educação, estão disponíveis as formações em Educação Socioemocional e Bem-Estar Escolar; Educação Inovadora e Tecnologias Emergentes; e Gestão Estratégica de Instituições Educacionais. Por fim, na área de direito, a formação será em Direito Digital e Proteção de Dados.

Todas as especializações oferecidas têm duração média de 18 meses, sem custo para os profissionais e acontecem em ambiente virtual, no formato EAD. Mais informações sobre os pré-requisitos, documentação necessária e o link para as inscrições de servidores do Quadro de Servidores da Educação estão disponíveis no portal da Secretaria da Educação.