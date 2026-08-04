Zelador é agredido pelas costas por amigo em viela de Guarulhos

Um homem de 46 anos está internado em estado grave após ser brutalmente agredido por um jovem de 23 anos em Guarulhos. A vítima, identificada como Luiz Carlos, trabalha como zelador e, segundo familiares, havia passado o dia ao lado de Kauê, que era considerado um amigo. No entanto, o encontro terminou de forma violenta. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Luiz é atacado pelas costas em uma viela, sem qualquer chance de reação. Após as agressões, ele foi socorrido desacordado e encaminhado ao hospital, onde permanece em coma induzido.

De acordo com a família, o estado de saúde de Luiz é considerado grave, e a expectativa é de que ele continue sob cuidados intensivos pelos próximos dias. Enquanto isso, o caso gera indignação. Kauê chegou a se apresentar na delegacia para prestar esclarecimentos, mas foi liberado por não haver situação de flagrante. A decisão revoltou parentes e amigos da vítima, que cobram uma resposta mais rigorosa das autoridades diante da gravidade das agressões registradas em vídeo.

A filha de Luiz afirma que já reuniu imagens e outras provas para entregar à Polícia Civil, na tentativa de fortalecer a investigação e solicitar a prisão preventiva do suspeito. A família também demonstra preocupação com a segurança da vítima caso o agressor permaneça em liberdade, e espera que a Justiça adote medidas para responsabilizar o autor do ataque.