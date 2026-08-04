Greve na CPTM: Linha 13-Jade inicia operação parcial entre Aeroporto-Guarulhos e Engenheiro Goulart

Na tarde desta terça (4), a CPTM iniciou a operação parcial da Linha 13-Jade entre as estações Aeroporto-Guarulhos e Engenheiro Goulart. A manutenção da greve pelo sindicato de ferroviários também afeta a circulação nas Linhas 11-Coral e 12-Safira, que é parcial desde o início do dia. No horário de pico da manhã, a presença de efetivo operacional nos três ramais foi de 67%, abaixo do mínimo de 80% estabelecido pela Justiça para o período.

A Linha 13-Jade estava paralisada ao longo de todo o dia e passa a ser atendida por um trem. De acordo com a CPTM, dos 126 maquinistas escalados para o período da manhã nas três linhas, apenas três profissionais compareceram. Para que o serviço fosse prestado à população, ainda que parcialmente, 21 supervisores foram escalados para a condução das composições – 18 deles na Linha 11 e outros seis na Linha 12.

Com a operação parcial nos três ramais, 15 trens estão atendendo à demanda de passageiros na Linha 11 e outros quatro na 12, além do trem que iniciou a circulação na Linha 13. Nos horários de pico em condições normais, os passageiros da Linha 11 teriam 31 trens à disposição, enquanto outras 24 composições estariam à disposição na Linha 12 e cinco na Linha 13.

Para mitigar os impactos negativos a milhares de passageiros afetados pela greve, o Governo de São Paulo implementa, desde 4h, um plano de contingência no transporte sobre trilhos por meio da CPTM, do Metrô e da Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo).

Na véspera, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que a operação nas três linhas ocupasse ao mínimo 80% do efetivo nos horários de pico e de 60% nos demais períodos. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 400 mil ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil.

Na última segunda (3), o Estado reiterou ao sindicato o compromisso com a preservação dos postos de trabalho e a análise de projetos de lei de interesse da categoria, como a absorção dos empregados por outros órgãos públicos estaduais, a discussão sobre incorporação da Estrada de Ferro Campos do Jordão pela CPTM, e a inclusão dos trabalhadores no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe).

O Governo de São Paulo reitera que lamenta a continuidade da greve. A paralisação compromete o deslocamento de milhares de trabalhadores, estudantes e demais passageiros que dependem diariamente do sistema ferroviário.

Entre as medidas de contingência, a CPTM priorizou o atendimento nos trechos de maior demanda. Desde o início da operação, a Linha 11 tem operação parcial entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Guaianases, e a Linha 12-Safira entre as estações Brás e Engenheiro Goulart. As Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, que são concedidas, e a 10-Turquesa operam regularmente.

No Metrô, a estratégia de ampliação da capacidade de atendimento começou às 4h, com abertura antecipada das estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. O horário de pico da tarde desta terça-feira (4) contará com operação reforçada nas linhas administradas pelo Metrô para melhorar a fluidez e garantir a segurança dos passageiros na volta para casa.

As medidas adotadas no período da manhã serão replicadas e envolvem o acréscimo de trens na Linha 3-Vermelha, manobras intermediárias em estações estratégicas, ampliando a oferta de viagens nos trechos com maior concentração de passageiros, além do envio de trens vazios para as estações cujas plataformas apresentem maior lotação, proporcionando embarque mais rápido e reduzindo o tempo de espera.

O Metrô também volta a reforçar o efetivo de funcionários nas estações Itaquera, Tatuapé, Brás e Barra Funda (estações de integração), além de outras de maior demanda, para orientar e auxiliar na organização do fluxo.

Ao longo da manhã, as estratégias do Metrô compreenderam a abertura das estações mais cedo (às 4h), iniciando a operação já com 50% das composições em circulação e antecipando a oferta do horário de pico, com frota máxima reforçada a partir das 6h.

A Artesp também monitora as ações de contingência nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens, que são operadas por concessionárias. Houve reforço de equipes operacionais e de atendimento, ampliação da segurança, monitoramento contínuo da operação, adequação da oferta de trens e atuação integrada das áreas de operação, inteligência e comunicação.

O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para auxiliar o deslocamento dos passageiros das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Ao todo, 128 ônibus foram mobilizados. Na Linha 11-Coral, os veículos atendem todas as estações entre Estudantes e Corinthians-Itaquera. Na Linha 12-Safira, o serviço opera entre Engenheiro Goulart e Calmon Viana. Já na Linha 13-Jade, os ônibus circulam entre as estações Aeroporto-Guarulhos e Engenheiro Goulart.

Segurança: A PM reforçou o policiamento preventivo no entorno das estações ferroviárias, terminais de transporte e demais locais de grande circulação de pessoas, com o objetivo de ampliar a sensação de segurança, prevenir ocorrências e apoiar o deslocamento da população. O policiamento de trânsito também foi intensificado para contribuir com a fluidez viária nas regiões impactadas.