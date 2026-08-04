Prefeitura realiza 3º Encontro sobre Abelhas Nativas, em parceria com o Sesc Guarulhos

No próximo dia 15, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Verde Clima e Sustentabilidade (SVCS), em parceria com o Sesc Guarulhos, realiza o 3º Encontro sobre Abelhas Nativas. Estarão presentes especialistas que realizarão palestras e oficinas práticas voltadas ao conhecimento e à preservação desses animais fundamentais para a manutenção da vida no planeta.

Integrada à programação, nos dias 15 e 16 de agosto, acontece a tradicional Feira das Abelhas, onde serão comercializados meles, própolis, entre outros produtos relacionados ao tema do encontro.

Para participar é necessário realizar inscrição até o próximo dia 13, por e-mail: [email protected] ou telefone: (11) 2475-9858. As vagas são limitadas.

Programação – dia 15/8

9h15 as 9h30 – Abertura (Prefeitura, Sesc e Grupo para a Conservação das Abelhas Nativas de Guarulhos)

9h30 as 10h20 – Palestra: “O caminho seguro para iniciar e continuar na meliponicultura”, com Wanda Ziviani Alcântara da Conexão Abelhudos

10h40 as 11h30 – Palestra: “A importância do bem-estar para a produtividade de abelhas sem ferrão”, com Me. Ana Isepan e Dr. Celso Barbieri, do Labbees – Laboratório de Abelhas, Biotecnologia e Estudos em Sustentabilidade – USP Leste.

11h50 as 12h40 – Palestra: “EIRA NHANGAREKO os cuidados com abelhas sagradas na Terra Indígena Jaraguá – SP”, com Karaí Werá Mirim, meliponicultor Guarani.

Oficinas

14h às 14h50 – Mel na Gastronomia, com Adriana Mezini

15h10 às 16h – Bombom Proteico e Alimentação Energética, com Clarice Silva, Leonardo Reis, Gabriel Reginatto, Dr.ª Mayara Quevedo e Renata Saracho, do Labbees – Laboratório de Abelhas, Biotecnologia e Estudos em Sustentabilidade – USP Leste

16h20 as 17h10 – Ninhos Iscas, com Ana Clara Meireles Soares de Almeida, Me. Aline Negromonte e Maria Cecília Ortis, do Labbees – Laboratório de Abelhas, Biotecnologia e Estudos em Sustentabilidade – USP Leste

Feira – 15 e 16 de agosto de 2026 das 9h às 16h

Expositores:

Mel Pimentel – Ivan Pimentel

Meliponário Florestas – Bruno F. dos Santos

Conexão Abelhudos – Wanda Ziviani

Tem abelha no meu jardim – Natale Nicoló

Gepem – Grupo de Estudos e Pesquisas em Meliponicultura – Giovanni Marino

Doces dos Sonhos – Adriana Mezini