Terminal Urbano São João recebe Vacimóvel para imunizar passageiros contra a gripe e o sarampo

A Prefeitura de Guarulhos leva o Vacimóvel ao Terminal São João, a partir desta quarta (5), até sexta-feira (7), das 9h às 16h, oferecendo aos passageiros a oportunidade de se vacinar contra o sarampo e a influenza (gripe) de forma rápida e prática, sem precisar alterar a rotina diária. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso aos imunizantes em um dos pontos de maior circulação de pessoas da cidade. Com a estratégia itinerante, a Secretaria da Saúde aproxima os serviços da população, garantindo mais comodidade para trabalhadores, estudantes e moradores da região.

Para receber a vacina, basta apresentar um documento oficial com foto. Quem tiver a caderneta de vacinação pode levá-la para atualização do registro, mas a ausência do documento não impede a aplicação das doses.

Serviço

Ação Vacimóvel no Terminal Urbano São João

Quando: de 5 a 7 de agosto (quarta a sexta-feira), das 9h às 16h

Local: Terminal Urbano São João – Estrada Guarulhos-Nazaré, s/n – São João, Guarulhos – SP

Apresentar documento de identidade com foto e caderneta de vacinação, se houver.