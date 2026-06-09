Polícia Militar realiza operação contra crimes de quebra-vidro na região da Linha Ouro e Aeroporto

A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (9), mais uma etapa da Operação Quebra-Vidro na capital, com reforço do policiamento ostensivo na região da Linha 17-Ouro e do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da cidade. Ao todo, serão mobilizados 80 policiais militares, com o apoio de 25 motocicletas e 25 automóveis. As equipes se concentram na Vila Paulista e seguem para o patrulhamento e para a ocupação de pontos fixos de policiamento em locais estratégicos da região.

A operação seguirá até o fim do dia e tem como objetivo ampliar a presença policial nas ruas, prevenir roubos contra motoristas e combater crimes patrimoniais, especialmente a modalidade conhecida como quebra-vidro, em que criminosos danificam veículos para subtrair pertences das vítimas.

“A ação integra o planejamento operacional da Polícia Militar para reforçar o policiamento em áreas de grande circulação de veículos e pessoas. O trabalho combina patrulhamento preventivo, atuação em pontos de maior atenção e deslocamento rápido das equipes para coibir práticas criminosas”, destaca o secretário da Segurança Pública do estado, delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

“Essa é uma ação de presença, prevenção e pronta resposta. A Polícia Militar está colocando efetivo nas ruas, com equipes distribuídas de forma estratégica, para aumentar a segurança da população e reduzir a oportunidade de ação dos criminosos”, afirma o coronel da PM Luiz Fernando Alves, comandante do Policiamento da Capital.

As operações contra crimes de quebra-vidro têm sido intensificadas em 2026 na capital, com ações direcionadas por análise criminal e reforço do patrulhamento em pontos sensíveis. O objetivo é ampliar a sensação de segurança e garantir resposta rápida às ocorrências.

A atuação desta etapa será concentrada em áreas estratégicas da zona sul da capital, com presença policial em pontos do Jabaquara, Vila Paulista, Vila Santa Catarina, Americanópolis, Cidade Ademar, Saúde, Planalto Paulista e Vila Mariana. O policiamento também abrangerá o entorno da Linha Ouro e da região do Aeroporto de Congonhas, com foco em locais de grande circulação de veículos e maior vulnerabilidade para crimes patrimoniais.