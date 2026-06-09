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Governo de São Paulo assina convênio para construção da segunda fase da Linha Verde em São José dos Campos

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Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/Governo de SP

Na última sexta-feira (29/05) o Governo do Estado de São Paulo assinou um convênio com a prefeitura de São José dos Campos para realização de obra da Linha Verde Fase II – Eixo Leste Trecho II. O documento tem como objetivo garantir a expansão do sistema de transporte público municipal e promover a conexão com a região leste da cidade.

A iniciativa contará com investimento do governo estadual de R$ 127 milhões e contrapartida do município de R$ 80,8 milhões, resultando em um aporte total de R$ 207,8 milhões. O local escolhido para o empreendimento é a área das antigas torres de energia, que ligam o trecho já implantado – Sul/Centro – a região leste da cidade, com conexão à Avenida Presidente Tancredo Neves.

Com isso, será possível assegurar a melhoria da qualidade da infraestrutura viária e a execução de obras complementares de mobilidade ativa e requalificação urbana ao longo de 8,3 km, contemplando trechos entre a Av. Senador Teotônio Vilela e a Av. Presidente Tancredo Neves.

Serviços a serem executados
Para que o projeto seja um sucesso, serão desenvolvidos serviços de terraplanagem para conformação do terreno que vão desde a preparação da área até a destinação final de resíduos, garantindo estabilidade. A fase de drenagem compete ao desenvolvimento de serviços de captação e condução de águas pluviais com a implantação de dispositivos superficiais até a instalação de redes coletoras subterrâneas, poços de visita e etc.

Já a pavimentação é feita para recuperação das vias e construção de passeios e ciclovia, sendo complementada com sinalizações horizontais e verticais e por outros serviços de infraestrutura como iluminação pública, aplicações de placas de grama, dentre outros.

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