Assistidas pela Casa da Mulher Vila Galvão participam de oficina de customização de ecobags

Na tarde desta terça-feira (9) assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão participaram de oficina gratuita de customização de ecobags (sacolas retornáveis), que prossegue no dia 19. A ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres visa a promover a autoestima, o bem-estar, a geração de renda e a socialização do público feminino.

Munidas de linhas de bordar, botões, correntes, pedraria, barbante, fitas, retalhos de tecidos, entre outros adereços, as participantes soltaram a imaginação para personalizar bolsas lisas de brim. Marilda Firmino Pereira, que ministrou a atividade, enalteceu que este é um momento de descontrair e deixar fluir coisas boas porque as pessoas irão criar, transformar uma bolsa simples e personalizá-la. Por exemplo, pode aproveitar sobras de tecido para confeccionar fuxicos e usar como flores.

Aos 24 anos, Aline Vitória Souza de Amorim Lopes, moradora do Jardim Flor da Montanha e vendedora autônoma, gosta de costurar e viu na aula uma oportunidade de desestressar, já que está estudando para a prova da OAB. Ela já frequentou outras oficinas da Casa da Mulher, como a de panetone.

Casas da Mulher Guarulhense

Guarulhos possui cinco Casas da Mulher Guarulhense (Vila Galvão, Recreio São Jorge, Haroldo Veloso, Bom Clima e Pimentas) que promovem diversas atividades gratuitas voltadas ao público feminino como cursos, palestras, ginástica, ioga, entre outras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (11) 2472-1213.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.