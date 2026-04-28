Rita Lee, festival musical e cinema com trilha ao vivo: veja os destaques da Agenda Viva SP

A Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção de shows, concertos e experiências culturais que movimentam a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A programação contempla iniciativas gratuitas e acessíveis que valorizam a música, o audiovisual e a convivência cultural, reunindo diferentes linguagens e públicos.

Na capital paulista, o público confere o especial Rita Lee – 75 anos de rock, na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, que celebra a trajetória da artista com repertório de grandes sucessos, além da sessão Cinematographo, no MIS, que apresenta o clássico Lolita, de Stanley Kubrick, com trilha sonora executada ao vivo. A programação inclui ainda o concerto Além do Palco, no Theatro São Pedro, que reúne música de câmara em uma proposta intimista, conectando diferentes gerações em torno da expressividade da voz.

Fora da capital, a agenda destaca o Maio Musical de Indaiatuba, que chega à sua 34ª edição com dezenas de atrações gratuitas ao longo do mês, distribuídas em diferentes espaços da cidade. Em Campos do Jordão, o projeto Domingo Musical, no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, promove apresentação ao ar livre com repertório de rock e pop, em um encontro voltado a diferentes públicos.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em nesse Link.

Confira os destaques da semana:

Fábrica de Cultura celebra Rita Lee com show especial de 75 anos de rock

? Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá – Rua Pedra Dourada, 65, Jardim Robru, São Paulo.

? Quando? 3 de maio, domingo, às 14h.

O especial “Rita Lee – 75 anos de rock” leva ao público um show que celebra a trajetória da artista com repertório de grandes sucessos que marcaram gerações. A apresentação recria figurinos icônicos e traz arranjos fiéis às versões originais, em uma experiência que combina música, memória e interação com o público.

? Entrada Gratuita.

? Classificação: Livre.

Theatro São Pedro apresenta concerto intimista da série Além do Palco

? Onde? Theatro São Pedro – Rua Barra Funda, 171, Barra Funda, São Paulo.

? Quando? 2 de maio, sábado, às 17h.

A série “Além do Palco” apresenta o concerto “Entre Amores e Tambores”, reunindo repertório de compositores brasileiros em uma proposta de música de câmara. A apresentação destaca a expressividade da voz e a diversidade do repertório lírico nacional, conectando diferentes gerações por meio da música.

? R$ 36 (meia) e R$ 72 (inteira).

? Classificação: 12 anos.

MIS exibe clássico de Kubrick com trilha sonora executada ao vivo

? Onde? Museu da Imagem e do Som (MIS) – Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

? Quando? 3 de maio, domingo, às 15h.

O projeto Cinematographo apresenta o filme “Lolita”, de Stanley Kubrick, com trilha sonora executada ao vivo pelo Guilherme Chiappetta Trio. A proposta resgata o clima das antigas sessões de cinema e oferece uma experiência imersiva ao combinar imagem e música ao vivo.

? R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

? Classificação: Livre.

Maio Musical de Indaiatuba reúne mais de 60 atrações gratuitas ao longo do mês

? Onde? Diversos espaços culturais de Indaiatuba.

? Quando? De 3 a 31 de maio, em diferentes horários.

O Maio Musical chega à sua 34ª edição com uma programação ampla que reúne shows, apresentações culturais, cinema e atividades para diferentes públicos. Distribuído em vários espaços da cidade, o festival consolida-se como um dos principais eventos culturais do município, ampliando o acesso da população à música e à cultura.

? Entrada Gratuita.

? Classificação: Livre.

Domingo Musical leva repertório de rock e pop ao Museu Felícia Leirner

? Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, 1880, Campos do Jordão.

? Quando? 3 de maio, domingo, às 11h.

O projeto Domingo Musical recebe o Duo Rock Campos em apresentação que percorre clássicos do rock e do pop nacional e internacional. O show propõe um encontro leve e acessível com músicas conhecidas do público, em um ambiente ao ar livre que valoriza a convivência e a experiência cultural.

? Entrada Gratuita.

? Classificação: Livre.