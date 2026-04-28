Prefeitura promove desassoreamento de vala de drenagem na Cidade Satélite

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), deu continuidade, nesta terça-feira (28), ao desassoreamento de uma vala de drenagem que fica às margens da avenida Projecta, na Cidade Satélite, região de Cumbica. A promoção do serviço é coordenada pela Regional Cidade Satélite da SAR.

A equipe que trabalha na vala de drenagem conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica. Até o momento, já foram retirados 480 metros cúbicos de detritos do leito. Também vêm sendo executados a limpeza e o alargamento das margens do local.

A promoção do serviço tem por objetivo principal melhorar a fluidez e a capacidade de vazão, prevenindo alagamentos na região.

A zeladoria implementada na vala de drenagem faz parte da Operação Tempestade, iniciativa da Prefeitura voltada à prevenção de alagamentos. Com a medida, a municipalidade reafirma o compromisso com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. As ações são promovidas pela SAR por meio de suas oito regionais.