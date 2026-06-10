Prefeitura promove grandes festas juninas no CEU Paraíso-Alvorada, no Parque Fracalanza e no Cemear

Entre os dias 19 de junho e 5 de julho, os arraiais juninos mais esperados da temporada chegam a Guarulhos com grandes festas temáticas no CEU Paraíso-Alvorada, na Vila Paraíso, no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, e no Cemear, no Macedo. Realizados pela Prefeitura de Guarulhos, os arraiais oferecem intensa programação e atrações especiais para diversão e entretenimento de toda a família. A entrada é gratuita.

Atrações musicais, barracas de comidas típicas, performances artísticas, quadrilhas, convidados especiais, música, dança e muitas brincadeiras para a criançada garantem ao público uma experiência festiva inesquecível com muita alegria e animação.

A festa acontece no CEU Paraíso-Alvorada nos dias 19, 20, e 21 de junho. No Parque Júlio Fracalanza, a festa vai rolar solta nos dias 26, 27 e 28 de junho. Já o espaço do Cemear recebe a festança nos dias 3, 4 e 5 de julho, marcando o encerramento de mais uma edição de sucesso do Arraiá Junino em Guarulhos. Anote os horários: sextas-feiras, das 17h às 22h; sábados, das 15h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h.

Vista sua roupa junina mais bonita e participe desta diversão!

Serviço

Arraiais juninos

CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso

Parque Júlio Fracalanza

Rua Joaquim Miranda, s/nº – Vila Augusta

Cemear

Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo