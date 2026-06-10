Guarulhos recebe Carreta da Oftalmologia para realizar mais de 2 mil cirurgias de catarata gratuitas

O município de Guarulhos recebe, a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de junho, a Carreta de Oftalmologia do programa federal “Agora Tem Especialistas”. A unidade móvel permanecerá na cidade por um período de 45 dias.

Instalada no estacionamento do Shopping Pimentas Bonsucesso, a estrutura funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a meta de realizar mais de 2.000 cirurgias de catarata em uma parceria entre o município e o Ministério da Saúde. Os atendimentos serão direcionados exclusivamente a pacientes já triados e encaminhados pelo sistema de regulação de vagas da saúde local.

A unidade móvel oferece uma estrutura de ponta que engloba desde a consulta oftalmológica e exames diagnósticos específicos até os procedimentos cirúrgicos para o tratamento da doença. Antes de ir para a mesa de operação, os pacientes passam por uma avaliação criteriosa no próprio local para identificar a classificação da catarata, definir a lente mais adequada a ser inserida e checar se o cidadão tem condições clínicas para realizar a cirurgia. Nesta etapa preparatória, todos recebem as orientações pré-operatórias detalhadas e a indicação sobre a necessidade de comparecer com um acompanhante.

No dia agendado para a cirurgia, a equipe médica avalia os sinais vitais do paciente para garantir total segurança antes de iniciar o procedimento, que é minimamente invasivo e rápido, durando aproximadamente 5 minutos. Logo após a cirurgia, o paciente sai do local com um tampão de proteção ocular por segurança, recebe gratuitamente todos os medicamentos necessários para a recuperação e já sai com três consultas de retorno agendadas para o acompanhamento pós-operatório. Além disso, caso seja identificada a necessidade de operar o outro olho, o cidadão já deixa a unidade com o encaminhamento garantido para a nova cirurgia.

Vale ressaltar que o serviço não funciona por livre demanda, sendo exclusivo para os pacientes que já estão na fila e foram devidamente encaminhados pela Regulação de Saúde do município.