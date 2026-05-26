Polícia de SP resgata 78 animais e prende homem por maus-tratos no interior

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 62 anos suspeito de praticar maus-tratos contra animais em uma casa localizada no bairro Santa Cecília, em Brotas, interior de São Paulo. Na ação que ocorreu na segunda-feira (25), foram resgatados 78 animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre animais sendo mantidos em situação insalubre na residência. Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Brotas, com apoio de agentes da Vigilância Sanitária, se deslocaram para o local.

Ainda na área externa do imóvel, as equipes encontraram quatro cães que apresentavam sinais de estresse, além de um ter feridas aparentes compatíveis às causadas pela sarna.

Animais encontrados em situação de maus tratos

Ao realizarem vistoria no interior do local, os agentes constataram sujeira e falta de higiene nos ambientes. Diversos cães e gatos que eram mantidos em ambientes fechados e em condições insalubres foram encontrados.

Após mais buscas, foram localizadas na cozinha aves em viveiros com excesso de sujeira e recipientes sem água potável. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ao todo foram encontrados 41 aves, 13 cães e 24 gatos.

A perícia foi acionada e os animais foram resgatados, onde permanecerão sob acompanhamentos e receberão cuidados especializados. O homem permaneceu à disposição da Justiça, e o caso foi registrado como abuso a animais e mantimento de animais de espécies silvestres em cativeiro na Delegacia de Polícia de Brotas.