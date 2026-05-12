Governo de SP recebe na França certificação internacional de infraestrutura sustentável para projeto de Travessias Hídricas

O Governo de São Paulo recebeu, em Paris, na França, a certificação internacional Blue Dot Network (BDN) para o projeto da Parceria Público-Privada (PPP) de Travessias Hídricas, destacando a iniciativa como referência global em infraestrutura com altos padrões de sustentabilidade e impacto socioambiental. A premiação foi entregue na última semana durante o OECD InfraDays 2026: Infrastructure Governance and the Blue Dot, realizado no Centro de Conferências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“Essa certificação reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a estabilidade regulatória, as boas práticas de governança e a entrega de projetos sustentáveis de alto padrão. É um reconhecimento que mostra que o Estado está preparado para atrair investimentos internacionais e conduzir parcerias com segurança e transparência”, afirmou o diretor-presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Edgard Benozatti, que representou o governo paulista no evento.

Conquista inédita

A certificação representa uma conquista inédita para o Brasil: é o primeiro projeto nacional a obter o selo Blue Dot Network ainda na fase de modelagem e estruturação, antes mesmo da realização do leilão. O reconhecimento havia sido comunicado ao Governo de São Paulo no segundo semestre de 2025.

Desenvolvido pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o projeto prevê a modernização de 14 linhas de transporte aquaviário em diferentes regiões do Estado, com investimento estimado em R$ 2,5 bilhões.

A iniciativa inclui a substituição gradual da atual frota movida a diesel por mais de 40 embarcações 100% elétricas, beneficiando cerca de 40 mil passageiros diariamente e reduzindo em até 18 mil toneladas anuais as emissões de CO?. O programa se consolida como uma das maiores iniciativas de descarbonização do transporte aquaviário no Brasil.

Selo Blue Dot Network

Desenvolvida pela OCDE em parceria com países como Estados Unidos, Japão e Reino Unido, a Blue Dot Network garante que o projeto atende aos mais altos padrões globais de governança, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e transparência financeira. Até agora, as demais certificações concedidas no país ocorreram apenas em empreendimentos na fase de implantação, reforçando o pioneirismo do Governo de São Paulo ao conquistar o selo durante o processo de modelagem e estruturação.

A certificação da OCDE reconhece projetos que estão alinhados com os Princípios do G20 para Investimentos em Infraestrutura de Qualidade, definindo rigorosos critérios de impacto ambiental (redução de emissões e proteção de ecossistemas), responsabilidade social (direitos trabalhistas, segurança e inclusão) e governança (anticorrupção, transparência e gestão responsável dos recursos públicos).

O reconhecimento amplia a credibilidade do projeto junto a investidores e organismos multilaterais, posicionando São Paulo na vanguarda global da infraestrutura verde, transparente e de alta qualidade, em sinergia com a agenda ambiental e de inovação conduzida pelo governo paulista.