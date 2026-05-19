Início São Paulo Polícia Rodoviária apreende 270 kg de drogas no interior de São Paulo

Polícia Rodoviária apreende 270 kg de drogas no interior de São Paulo

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Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/Governo de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu em flagrante um homem de 24 anos com 270 quilos de drogas na segunda-feira (18). O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau, em uma ação com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de São Paulo.

As equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, realizavam a Operação Impacto – Divisa Integrada, nas imediações do estado do Mato Grosso do Sul (MS), quando receberam uma informação sobre um veículo que estaria transportando drogas.

Os agentes identificaram o carro e conseguiram fazer a abordagem no quilômetro 616 da rodovia. No banco traseiro e no porta-malas havia diversos tijolos de maconha e pacotes de dry, substância derivada da maconha.

Segundo a polícia, o suspeito pegou a droga em Campo Grande (MS) e transportaria até o estado do Paraná. Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à perícia.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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