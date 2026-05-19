Governo de SP inaugura obra no Balneário Municipal de Santa Albertina

No último sábado (16), o Governo de São Paulo inaugurou uma série de obras em Santa Albertina. Elas incluem a ampliação da área de convivência do restaurante, a Área de Camping e um espaço de lazer infantil no Balneário Municipal Antônio de Souza Barbosa. O convênio teve recursos vindos integralmente do Estado, no valor de R$ 526.842,28.

A obra, no Balneário de Santa Albertina, consiste na construção de sanitários, área de convivência, muro de contenção do camping, escada de acesso, rampa de acessibilidade, adequação de área externa, espaço de lazer infantil e área de camping.

Santa Albertina fica a 617 km de São Paulo, pertence à Região Administrativa de São José do Rio Preto e à Região Turística Entre Rios. O Município de Interesse Turístico (MIT) localiza-se às margens do Rio Grande, sendo privilegiado pela grande extensão hídrica, com cerca de 45 km de orla fluvial, além de belíssimas paisagens, onde o turista encontra lazer e descanso em meio à natureza preservada e ao povo hospitaleiro.

O grande potencial de Santa Albertina é para o turismo de lazer ou de negócios. A cidade possui um posicionamento estratégico entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, o que atrai investidores ao município, com comercialização de terrenos, chácaras a beira rio e ranchos de veraneio. O Balneário Municipal Antônio de Souza Barbosa enche os olhos do turista e conta com 11 quiosques com churrasqueiras, pias, energia elétrica, além de quadras poliesportivas, área para banhistas, sanitários, palco para eventos, monumentos turísticos e restaurante com vista privilegiada para o Rio Grande.

No quadriênio 2023-2026, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Dadetur, órgão da Setur-SP, destinou R$ 1.141.916,24 a Santa Albertina, sendo que a Região Administrativa de São José do Rio Preto recebeu dos recursos estaduais o montante de R$ 42.107.527,20, no mesmo período. A Região Turística Entre Rios, por sua vez, abrange 14 municípios, que são: 1 estância (Santa Fé do Sul), 6 MITs (Jales, Palmeira d’Oeste, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste e Três Fronteiras), além de Aparecida d’Oeste, Mesópolis, Nova Canaã Paulista, Santa Rita d’Oeste, São João das Duas Pontes, Turmalina e Urânia.