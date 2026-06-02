Tapetes e tradição: cidades celebram Corpus Christi nas regiões de Presidente Prudente, Marília e Araçatuba

Materiais acessíveis e recicláveis como folhas, flores, retalhos de tecido e glitter, sal grosso, retalhos de EVA, além de areia e serragem são ingredientes tradicionais que serão desenhados pelos fiéis nos tapetes de Corpus Christi das cidades do oeste paulista em 2026. Regiões como as de Marília, Araçatuba e Presidente Prudente apresentam suas programações e eventos religiosos, as decorações de suas ruas, as missas, procissões e os tapetes que atraem a atenção e os cliques fotográficos de turistas e moradores.

Entre as cidades onde ocorrerão os eventos de Corpus Christi, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) separou Vera Cruz (da região de Marília), Rancharia (da região de Presidente Prudente) e Murutinga do Sul (região de Marília). Para a secretária de Turismo e Viagens de São Paulo, Ana Biselli, “as cidades do interior paulista proporcionam aos seus moradores e aos turistas eventos como Corpus Christi, em que não apenas encantam e agregam fieis, como geram renda e emprego.”

Vera Cruz

Localizada a cerca de 420 km da capital, Vera Cruz apresenta a programação oficial de sua Festa de Corpus Christi, uma das maiores e mais tradicionais da região de Marília. Os eventos locais encantam pela grandiosidade dos tapetes que enfeitam as ruas principais, atraindo turistas de toda a redondeza, mantendo a tradição dos tapetes de pó de serragem coloridos, confeccionados com muita dedicação por famílias e entidades locais. A Festa tem início de madrugada, às 6h, com a confecção de enfeites e se encerra ao final da tarde do dia 4 de junho, com a missa e a procissão. Vera Cruz também conta com uma praça de alimentação, oferecendo opções gastronômicas, tornando a experiência mais completa. Todos os eventos são gratuitos.

Rancharia

Com programação oficial de sua Celebração de Corpus Christi, Rancharia (região de Presidente Prudente), que fica a 508 km de São Paulo, terá seus eventos de fé tradicionais (confecção de tapetes decorativos, procissão com o Santíssimo Sacramento e realização da Santa Missa) e os fieis são convidados a doar um kilo de alimento não perecível, que será direcionado à população carente local, através do Dispensário dos Pobres. Na quinta-feira (4), começa a confecção dos tapetes, a partir das 7h, com missa às 15h.

Murutinga do Sul

Pertencente à região de Araçatuba, Murutinga do Sul tem programação oficial de Corpus Christi de 2026, ocorrendo na quinta-feira (4 de junho), como ponto facultativo para serviços não essenciais, emendando com a sexta-feira, com final de semana prolongado, seguindo a tradição católica com a celebração de missa solene em honra à Eucaristia e a procissão pelas ruas do município. O evento ocorre dia 4 de junho, reunindo fiéis ao redor da Paróquia São José, uma tradição da comunidade local. Murutinga do Sul localiza-se a 616 km da capital paulista.