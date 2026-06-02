Caravana 3D: Governo de SP anuncia R$ 146,5 milhões para a região de Barretos, com reforço à saúde e ampliação do saneamento

O Governo de São Paulo apresentou um pacote de R$ 146,5 milhões em entregas, convênios e investimentos para a Região Administrativa de Barretos durante a abertura da 15ª etapa da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo. O governador Tarcísio de Freitas anunciou as ações nesta terça-feira (2), em encontro com lideranças locais no Espaço Berrantão.

Entre os principais aportes estão R$ 35 milhões destinados ao fortalecimento da rede de saúde, R$ 24,5 milhões para expansão de serviços de saneamento básico nos municípios atendidos pela Sabesp e R$ 24,7 milhões aplicados em convênios para obras de infraestrutura urbana em 17 municípios.

“Temos percorrido todo o estado de São Paulo para exercitarmos os três Ds, que são pilares de nossa gestão. O D do diálogo, onde escutamos e observamos quais são as necessidades da população. Temos também o D do desenvolvimento e o D da dignidade. Por onde a gente tem passado, temos conversado muito com os prefeitos, procurado levar recursos, fazer entregas e atender demandas dos municípios. Esta é uma oportunidade de desenvolver o senso de urgência e ficar mais próximo das pessoas”, afirmou Tarcísio. “Hoje, temos a oportunidade de celebrar convênios nos municípios, liberando investimentos para obras de infraestrutura urbana, sistemas de lazer, aquisição de equipamentos e reforma de estações de tratamento de esgoto”, detalhou o governador.

A Caravana segue nesta quarta-feira (3) com entregas nas áreas de mobilidade e infraestrutura viária em Barretos e Olímpia, além da inauguração do Centro Cultural e Turístico Espaço Ruy Ohtake, voltado ao turismo e à cultura regional.

Saúde

O pacote de investimentos de R$ 35 milhões para fortalecer a assistência hospitalar na região conta com repasses de R$ 25 milhões para Barretos e R$ 10 milhões para Olímpia. Durante a abertura da Caravana, o governador também anunciou a nova Unidade Intermediária de Queimados da Santa Casa de Guaíra, que passa a ter oito leitos especializados para atendimento de pacientes com queimaduras de média complexidade ampliando a capacidade assistencial regional, especialmente em municípios com forte atividade industrial e agroindustrial, e reduzindo a necessidade de transferências para centros de maior complexidade.

Os repasses anunciados aos municípios se somam aos recursos já destinados por meio do IGM SUS Paulista. Desde a implantação do programa, o município de Barretos recebeu R$ 3,6 milhões, enquanto Olímpia foi contemplada com R$ 1,6 milhão. Os municípios que integram o Departamento Regional de Saúde (DRS) de Barretos receberam, juntos, R$ 16,5 milhões em complementação financeira para o fortalecimento da assistência à população.

Saneamento e meio ambiente

O município de Terra Roxa receberá R$ 14 milhões em obras estruturantes, como a implantação de um novo poço, 854 metros de rede de distribuição de água, um reservatório e uma estação de tratamento de esgoto. As melhorias vão beneficiar bairros como Jardim Primavera, Jardim Mônaco, Jardim Real, Jardim Santa Catharina, Jardim São João, Jardim São Paulo, Centro, Conjunto Habitacional Antonio Gianello, entre outros. O número de famílias atendidas pela tarifa social também será ampliado, passando de 140 para 310.

O Plano de Universalização da Sabesp também contempla os municípios de Colômbia (R$ 5,3 milhões em obras de ampliação da distribuição de água e da coleta de esgoto); Jaborandi (R$ 3,38 milhões para expansão do tratamento de esgoto e novas ligações domiciliares); e Altair (R$ 1,76 milhão para implantação de novas estruturas de abastecimento e reservação de água).

Ainda na área de infraestrutura ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística liberou R$ 6 milhões para a reforma da Estação de Tratamento de Esgoto de Barretos. A pasta realizou ainda o descerramento de placas de obras financiadas pelo Fehidro em Cajobi, Viradouro e Barretos, com investimento de R$ 1,4 milhão.

Infraestrutura urbana

O Governo de São Paulo formalizou 17 convênios para obras municipais, totalizando R$ 24,7 milhões. Os recursos serão destinados à construção e reforma de equipamentos públicos, obras de pavimentação, recapeamento, drenagem, revitalização de espaços de lazer e aquisição de caminhão para serviços urbanos.

Em Colômbia, Taiaçu, Terra Roxa e Vista Alegre do Alto, os recursos serão destinados à reforma e construção de equipamentos públicos, incluindo unidade de saúde, cozinha piloto, anfiteatro e centro de convivência para idosos. Já Altair, Bebedouro, Cajobi, Colina, Embaúba, Guaíra, Jaborandi, Olímpia, Severínia, Taiúva e Viradouro receberão investimentos para obras de pavimentação, recapeamento, drenagem e construção de rotatórias. Em Guaraci, os recursos serão aplicados na revitalização da Lagoa Roberto Azeda Ribeiro de Aguiar, enquanto Pirangi receberá recurso para a aquisição de um caminhão para reforço dos serviços municipais.

Em Barretos, também foi entregue a reurbanização da Avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargo, obra que recebeu R$ 15 milhões para novo pavimento asfáltico, modernização da iluminação pública e melhorias na drenagem.

Rodovias

Na quarta-feira (3), a Caravana 3D entrega obras importantes de mobilidade urbana, como a readequação dos acessos urbanos da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Barretos, com investimento de R$ 4,1 milhões. As melhorias incluem vias marginais, cinco alças de acesso e uma ciclovia, ampliando a segurança e a fluidez do tráfego.

Em Olímpia, será realizado o descerramento da placa da Rodovia Natal Breda (OLP-40), que liga o município a Tabapuã. As obras receberam investimento de R$ 21,7 milhões para recuperação de 13,5 quilômetros de pista e incluíram recuperação do pavimento, implantação de dispositivos de drenagem, sinalização horizontal e vertical e outros elementos de segurança. Um dos destaques foi a utilização da técnica de reciclagem do pavimento asfáltico, que reaproveita materiais existentes, reduz custos, diminui o consumo de insumos e contribui para a sustentabilidade da obra.

Educação

A modernização das unidades de ensino da região recebeu R$ 7,1 milhões. Desse montante, R$ 6,7 milhões são destinados a obras em seis escolas estaduais em Barretos, Bebedouro, Jaborandi, Olímpia, Severínia e Vista Alegre do Alto, com intervenções que incluem reformas de coberturas, banheiros e sistemas elétricos e hidráulicos.

Outros R$ 464 mil serão repassados aos municípios de Altair, Guaíra, Guaraci e Taiúva para a aquisição de equipamentos de segurança, mobiliário escolar e recursos tecnológicos, como armários, geladeiras, centrais de alarme, sirenes, computadores, notebooks e tablets, contribuindo para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem.

A agenda também contou com o descerramento da placa da Escola Estadual Luiz Spina, em Barretos, que recebeu R$ 10,7 milhões em investimentos.

Turismo e cultura

Viabilizado por convênio entre o Governo do Estado e o município, o Centro Cultural e Turístico Espaço Ruy Ohtake, em Olímpia, recebeu investimento de R$ 6,3 milhões, sendo R$ 3,8 milhões em recursos estaduais repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens, e o restante como contrapartida municipal. O espaço foi concebido para integrar arte, arquitetura e atividades turísticas em um único ambiente, ampliando as opções de lazer e fortalecendo o potencial turístico da Estância Turística de Olímpia.

Inspirado em projeto do arquiteto Ruy Ohtake (1938-2021), o espaço conta com sala de exposições, auditório, áreas acessíveis, sanitários e paisagismo externo e abrigará uma extensão do Museu Catavento, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, ampliando a oferta de atividades educativas, científicas e culturais para moradores e visitantes e consolidando o espaço como um novo polo de visitação na região.

Segurança Pública

A segurança na região de Barretos foi reforçada com novas viaturas e fuzis destinados à Polícia Militar. Das cinco novas viaturas, duas vão para Barretos e as demais para as cidades de Olímpia, Bebedouro e Guaíra. O investimento estadual na aquisição dos veículos foi de mais de R$ 1 milhão. Além disso, foram entregues sete fuzis calibre 5.56, com aporte de aproximadamente R$ 83 mil.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos pilares de desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios por meio de entregas e investimentos alinhados às necessidades locais e voltados à melhoria da qualidade de vida da população.

A ação já passou pelas regiões de Franca, Vale do Ribeira, Bauru, ABC, Alto Tietê, Ribeirão Preto, Campinas, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Sorocaba, Presidente Prudente e Itapeva.