Defesa Civil de SP celebra 50 anos e investe R$ 195 mi para ampliar prevenção de desastres e monitoramento climático

O Governo de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (14), um pacote de cerca de R$ 195 milhões para reforçar ações de proteção e defesa civil em todo o estado. Durante solenidade no Palácio dos Bandeirantes, que marcou os 50 anos da Defesa Civil do Estado, foram autorizados repasses para ampliação do monitoramento meteorológico, com a aquisição de novos radares, a execução de obras de prevenção a desastres, a entrega de viaturas e caminhões-pipa, além de investimentos em tecnologia, pesquisa e fortalecimento das defesas civis municipais.

Entre os principais anúncios, está a destinação de R$ 110 milhões para mais oito radares meteorológicos, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a SP Águas, fortalecendo a capacidade de previsão e emissão de alertas em todo o território paulista. Guarujá, Ilhabela, Ilha Comprida, Itanhaém, Itapetininga, Pirassununga e Ubatuba recebem os novos radares. “Isso significa melhorar a precisão e a velocidade das nossas previsões para conseguirmos estruturar as nossas comunidades para agir com velocidade. Estamos usando a tecnologia a nosso favor para salvar vidas”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Tarcísio destacou ainda o papel estratégico das obras de menor porte nas infraestruturas regionais. “A Defesa Civil tem se notabilizado por intervenções de engenharia que chegam a todos os lugares. Muitas vezes falamos das grandes obras, como as linhas de Metrô e o Rodoanel. Mas são obras como pontes que garantem a mobilidade e a sobrevivência do pequeno produtor rural. São essas obras que vão fazer com que o aluno da zona rural chegue à escola”, disse.

O evento reuniu ainda a primeira-dama Cristiane de Freitas, o vice-governador Felicio Ramuth, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, o reitor da Universidade de São Paulo, professor Aluísio Augusto Cotrim Segurado, o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro, além de coordenadores regionais e municipais de Defesa Civil.

Também foi autorizada a contratação de 40 novas obras de defesa civil, somando mais de R$ 47,6 milhões em investimentos, além da inauguração de 12 obras já concluídas, voltadas à redução de riscos em áreas vulneráveis e ao aumento da resiliência dos municípios, com R$ 7,6 milhões já aplicados.

O pacote inclui ainda a parceria entre a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado para a compra de 38 caminhões-pipa, com investimento superior a R$ 19,7 milhões, além da formalização de convênios com municípios para aquisição de equipamentos e veículos, com recursos provenientes de emendas impositivas, no valor de R$ 1,35 milhão, ampliando a capacidade de resposta local.

O governo também investiu R$ 7,8 milhões na entrega de 34 novas viaturas, equipadas com kits de combate a incêndio, além de 6 caminhões-pipa, reforçando a Operação SP Sem Fogo, diante da previsão de estiagem mais severa neste ano.

Com foco na prevenção, a Defesa Civil anunciou ainda R$ 1,2 milhão para a contratação de dois novos mapeamentos de risco para São Sebastião, no litoral norte. Desde 2023, já foram investidos R$ 13,5 milhões nessa área, três vezes mais do que no período entre 2004 e 2022.

Reconhecimento

A solenidade também foi marcada por homenagens a agentes que atuaram em ocorrências de grande impacto, como a equipe da Defesa Civil de São Sebastião, reconhecida pela atuação no resgate de vítimas durante a tragédia de 2023 no Litoral Norte.

Outro destaque foi o lançamento do fotolivro dos 50 anos da Defesa Civil, que resgata a trajetória da instituição desde sua criação, em 1976, até os avanços mais recentes, com foco na prevenção, inovação e integração entre os entes públicos.

O evento também contou com a outorga da Medalha Cinquentenária da Defesa Civil, que reconhece os serviços de autoridades e personalidades civis e militares para proteção da população. Entre os homenageados estão o governador Tarcísio de Freitas, a primeira-dama Cristiane de Freitas, o vice-governador Felicio Ramuth, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, e o reitor da Universidade de São Paulo, professor Aluísio Augusto Cotrim Segurado.

“A Defesa Civil de São Paulo chega aos 50 anos vivendo o maior ciclo de transformação da sua história. Estamos ampliando investimentos, incorporando tecnologia e fortalecendo os municípios para agir cada vez mais antes que o desastre aconteça. Nosso compromisso é claro: salvar vidas por meio da prevenção, da integração e da informação”, destacou o coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, coordenador estadual da Defesa Civil.

Parceria com a Natura

Durante a solenidade, a Defesa Civil do Estado de São Paulo firmou parceria com a Natura para a criação e fortalecimento de Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) em áreas vulneráveis. A iniciativa une a mobilização da rede de consultoras e colaboradores da empresa com a capacitação técnica da Defesa Civil, ampliando a atuação comunitária na prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

A parceria contará ainda com o uso de inteligência de dados, a partir do Índice de Vulnerabilidade Socioclimática (IVSC), aliado às informações de áreas de risco mapeadas pelo Estado, permitindo direcionar ações para os territórios mais suscetíveis e fortalecer a resiliência das comunidades.

Sobre a Defesa Civil

A Defesa Civil paulista completa cinco décadas consolidada como uma das principais estruturas de proteção à vida no país. Vinculada ao Gabinete do Governador, atua de forma integrada com municípios, secretarias e instituições parceiras na prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação diante de desastres naturais e tecnológicos, com foco na redução de riscos e no fortalecimento da resiliência das comunidades.