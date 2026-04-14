Aeromóvel de Guarulhos amplia operação e avança em nova fase

O sistema de aeromóvel do Aeroporto de Guarulhos entrou em uma nova etapa de implantação e agora conta com dois veículos em operação, conforme o cronograma planejado. Apesar do avanço, o funcionamento segue restrito, ocorrendo diariamente das 16h à meia-noite. A ampliação começou nesta semana de forma progressiva: três horas de operação na terça-feira (14), quatro horas na quarta (15) e cinco horas nesta quinta-feira (16).

Esse crescimento faz parte de um plano estruturado em conjunto com a concessionária do aeroporto, a Agência Nacional de Aviação Civil e outros órgãos responsáveis.

Desde a liberação ao público, em 6 de fevereiro, o sistema já transportou mais de 95 mil passageiros. Somando o período inicial, quando o uso era exclusivo para funcionários — iniciado em dezembro de 2025 —, o número total ultrapassa 120 mil pessoas.

Atualmente, o aeromóvel registra uma média de 2.500 usuários por dia, demonstrando crescimento constante e alinhamento com a demanda prevista para essa fase inicial.

O projeto segue um modelo de implantação progressiva, com testes técnicos contínuos, monitoramento detalhado e ajustes operacionais. Todo o processo atende às exigências da certificação internacional responsável pela homologação do sistema.

A previsão é de que todas as etapas sejam concluídas até o segundo semestre de 2026, quando o serviço estará totalmente operacional.

O aeromóvel foi desenvolvido para facilitar o deslocamento entre os três terminais do aeroporto e a estação da Linha 13-Jade.

Com a operação completa, dois veículos funcionarão simultaneamente em uma via elevada, com capacidade de até 2 mil passageiros por hora em cada sentido. O trajeto total deve durar cerca de 10 minutos — e será gratuito.

A estação Aeroporto-Guarulhos está localizada a:

500 metros do Terminal 1

1,5 km do Terminal 2

2 km do Terminal 3

Antes do aeromóvel, o deslocamento entre o trem e os terminais era feito por ônibus internos.

Ao todo, o sistema contará com três veículos: dois em operação e um reserva, cada um com capacidade para até 200 passageiros.