Prefeitura realiza desassoreamento de trecho do córrego Tanque Grande

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quinta-feira (28), o desassoreamento de trecho do córrego Tanque Grande, na região do Jardim Bondança. A Regional São João coordenou o desenvolvimento do serviço.

Para promover a limpeza, foi utilizada uma escavadeira hidráulica que fez a retirada dos resíduos que se acumularam no leito do córrego, ao lado da rua Ivan Edmundo Scaramelli, no Jardim Bondança. A medida tem por objetivo melhorar a fluidez das águas e evitar alagamentos na região.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, de bocas de lobo e de poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.