Prefeitura remove de descarte irregular nos bairros Taboão, Cumbica e Vila Galvão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (27) a remoção de descarte irregular em ruas e avenidas localizadas nas regiões do Taboão, Cumbica e Vila Galvão. O trabalho das equipes foi acompanhado de perto pelas regionais Vila Galvão/Cabuçu, Taboão e Cumbica.

Na região do Taboão, resíduos foram removidos na rua Cedibra, no Parque Primavera; nas ruas Pedro de Medeiros e Conceição do Rio Verde, no Morros; na rua Ayrton Senna, no Jardim Planalto; e na rua José Nilson Ferreti, no Jardim Santa Lídia.

Em Cumbica, os trabalhos ocorreram na rua Ribas do Rio Pardo, em Cumbica; e nas ruas Itaparantim e Ipacaetá, no Jardim Presidente Dutra. Na Vila Galvão, o descarte irregular foi removido em trecho da avenida Pedro de Souza Lopes.

As equipes retiraram das vias descartes como armários, colchões, restos de vegetação, materiais oriundos da construção civil, entre outros. Os resíduos foram recolhidos e descartados em locais apropriados pelas regionais.

A população pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.