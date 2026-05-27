Servidores municipais participam de encontro sobre o Maio Amarelo promovido pela Prefeitura

Setenta e oito servidores do Departamento de Gestão de Transportes Internos (DGTI) iniciaram o dia de trabalho nesta quarta-feira (27) de uma forma diferente. Participaram de uma palestra voltada à campanha Maio Amarelo, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que tem por objetivo conscientizar os colaboradores da administração municipal em relação à importância da segurança viária.

Educadores da Escola de Mobilidade Urbana, departamento da Semob, palestraram sobre o Maio Amarelo e abordaram os desafios da administração pública em todo o país para promover um trânsito mais seguro que possibilite a diminuição dos índices de mortes e feridos.

O momento com os servidores do DGTI também contou com a presença dos profissionais que atuam no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), que ministraram palestras com os temas Acidente de Trabalho e Escolhas da Vida.

Após as palestras, alguns servidores participaram de uma atividade imersiva por meio de óculos que simulam a visão de um condutor após a ingestão de bebida alcoólica, drogas, medicamentos controlados e em estado de sonolência. Por conta da participação, eles foram presenteados com uma mochila e uma garrafa térmica temática.

Também foram distribuídos óculos de proteção, broches e folhetos com informações para todos os servidores.

As palestras integram a programação da campanha Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, e propõe a conscientização da sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito, além da importância da responsabilidade na direção para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.