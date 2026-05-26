Prefeitura promove a desobstrução de aduelas que passam sob o Trevo de Bonsucesso

Em mais uma ação voltada à prevenção de alagamentos, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta terça-feira (26) a desobstrução de aduelas que ficam abaixo do Trevo de Bonsucesso, na região do Pimentas. A realização do serviço foi coordenada pela Regional Pimentas.

A equipe que trabalhou no canal realizou a desobstrução manualmente, retirando do local os resíduos que comprometiam o curso das águas do córrego Água Chata. A maior parte do material recolhido era formada por restos de vegetação. A limpeza do local tem por objetivo principal a prevenção de alagamentos, bem como facilitar a drenagem das águas pluviais na região.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, de bocas de lobo e de poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode contribuir ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.