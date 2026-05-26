Campanha do Agasalho segue recebendo doações em mais de 100 pontos de arrecadação em Guarulhos

Aqueles que desejam ser solidários e realizar sua doação para a Campanha do Agasalho 2026 têm mais de cem opções de pontos de coleta disponíveis pela cidade. São unidades de atendimento de saúde, escolas, condomínios e comércios, cujos endereços podem ser conferidos no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho.

Além de roupas em tamanhos adulto e infantil, também serão recebidos cobertores, meias, luvas, toucas e cachecóis, desde que estejam limpos e em boas condições de uso. Este ano, a campanha também arrecada roupas e cobertores para pets, que devem ser entregues ensacados.

Caroline Sanches, presidente do Fundo Social de Solidariedade, comemorou o bom início da campanha. “As doações já estão chegando, pois em Guarulhos existem muitas pessoas com o coração grande e solidário, por isso temos certeza que receberemos mais doações”. A primeira-dama também reforçou que as peças devem estar em bom estado, sem rasgos e furos.

Interessados em se tornar um ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026 podem entrar em contato por meio dos telefones (11) 93243-7345 ou 97213-9264.

Processo de triagem e distribuição

Após o recebimento das doações, o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos realiza um processo de triagem que inclui lavagem das peças, verificação de costuras e possíveis danos, separação por categorias e organização por tamanhos. Em seguida, os itens são destinados às ONGs cadastradas na instituição e também às pessoas em situação de rua acolhidas pela rede municipal.