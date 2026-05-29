Prefeitura entrega mais três ruas pelo programa Mão na Massa

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do programa Mão na Massa, entregou mais três vias pavimentadas no mês de maio. Foram contempladas as ruas Rosa, no Recreio São Jorge, Existente, no Cabuçu, e Antônio Carlos de Souza, no Jardim Fortaleza. As vias receberam, além do novo pavimento, sarjetas, guias e calçadas que, juntos, somam mais de 3 mil m² de área trabalhada e impactam mais de cem famílias diretamente.

Gerenciado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb), o programa realiza a pavimentação com piso intertravado, em parceria com a comunidade, por meio de mutirão. As obras tiveram início em março com as equipes trabalhando no preparo do espaço durante a semana e, aos finais de semana, a instalação dos blocos com a participação popular e acompanhamento da equipe técnica.

Outras três pavimentações estão em andamento pelo Mão na Massa nas ruas José Ferreira dos Santos e João Roberto de Souza, ambas na Vila Any, e também na rua Paineiras, no Jardim Edwirges. A previsão é de que sejam entregues nas próximas semanas.

Além destas, oito ruas foram contempladas nos primeiros meses do ano, nos bairros Cumbica, Recreio São Jorge, Parque São Miguel e Jardim Santa Edwirges.