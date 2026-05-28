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Rompimento de adutora da Sabesp afeta abastecimento em dezenas de bairros de Guarulhos

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Governo de São Paulo

O rompimento de uma adutora da Sabesp provocou uma série de transtornos em Guarulhos nesta quinta-feira (28), deixando moradores de diversos bairros sem abastecimento de água e, em alguns casos, enfrentando água escura e barrenta saindo das torneiras. Regiões como Centro, Bom Clima, Cumbica, Bananal, Cocaia, Vila Rio, Vila Rosália, Taboão, Picanço, Macedo, Vila Augusta e Jardim Santa Mena estão entre as afetadas pelo problema, que gerou reclamações ao longo do dia.

Além da falta de água, o desabastecimento acabou afetando serviços essenciais da cidade. Algumas escolas precisaram cancelar aulas por conta da situação, enquanto moradores relataram dificuldades para realizar tarefas básicas dentro de casa. Em nota, a Sabesp informou que realiza uma “manutenção emergencial” para solucionar o problema e retomar o abastecimento nas regiões prejudicadas o mais rápido possível.

O prefeito Lucas Sanches publicou vídeos atualizando a situação e informou que a administração municipal está cobrando providências imediatas da Sabesp. “A Sabesp começou a fazer a escavação para chegar até esse rompimento e resolver esse problema o mais rápido possível, que é o que eu estou cobrando, que tomem providência o mais rápido possível. Eu já pedi também que eles mandassem caminhões pipa pra gente poder atender as regiões mais críticas”, declarou. Segundo ele, caminhões-pipa já foram direcionados principalmente para hospitais, unidades de saúde e locais considerados prioritários.

Ainda de acordo com o prefeito, equipes trabalharão durante toda a madrugada para concluir o reparo da adutora rompida e normalizar o fornecimento de água de forma gradual nos bairros atingidos. “Estamos fazendo de forma emergencial e cobrando providências da Sabesp”, afirmou Lucas Sanches. O prefeito também reforçou a previsão de retomada do abastecimento: “A madrugada inteira dessa quinta a equipe vai estar trabalhando para resolver o problema, então a partir dessa sexta até a manhã de sábado, vai estar normalizando”.

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