Casa de Cultura Popular São Rafael oferece aulas gratuitas de step às quartas e sextas

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos oferece, a partir da próxima quarta-feira, dia 3, aulas gratuitas de step na Casa de Cultura Popular São Rafael. Ministradas pelo voluntário Jonas Kesley de Morais, as atividades acontecem às quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h.
Voltadas para maiores de 18 anos, as aulas são indicadas para pessoas interessadas em melhorar o condicionamento físico, a coordenação motora e a resistência cardiovascular, por meio de exercícios aeróbicos dinâmicos. As inscrições são obrigatórias.
Exercício físico com música e movimento
O step é uma modalidade de ginástica aeróbica praticada com o auxílio de uma plataforma elevada utilizada na execução de movimentos coreografados. A atividade combina ritmo, coordenação e intensidade, contribuindo para o fortalecimento muscular, melhora do condicionamento físico e aumento da disposição.
A proposta das aulas é incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso gratuito à prática esportiva em espaços culturais públicos da cidade.
Inscrições abertas
As inscrições devem ser realizadas pelo portal de inscrições culturais da Prefeitura de Guarulhos: https://atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br/
Serviço
Aulas de Step
Data de início: 3 de junho (quarta-feira)
Dias: quartas e sextas-feiras
Horário: das 19h30 às 21h
Local: Casa de Cultura Popular São Rafael
Endereço: rua Ceres, s/n – Vila São Rafael – Guarulhos
Inscrições: https://atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br/