GCM prende quatro criminosos e combate tráfico e furto de fios em Guarulhos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu quatro criminosos em ações contra o tráfico de drogas e o furto de fios e cabos na cidade.

No Jardim Santa Francisca, agentes do Canil capturaram um traficante com 154 porções de cocaína e 36 de maconha, com apoio do cão policial Billy.

Já em ações da Inspetoria Norte, três criminosos foram presos em flagrante por furto de fiação em diferentes pontos da cidade, com apreensão de ferramentas e metros de cabos.

As ocorrências foram registradas nos distritos policiais, reforçando o combate ao crime e a proteção do patrimônio público.