Cidade avança na modernização do sistema elétrico com entrega da nova etapa do ‘Complexo Guarulhos’ da EDP

A Prefeitura de Guarulhos acompanhou, nesta terça-feira (14), a entrega da segunda etapa do Complexo Guarulhos, projeto estruturante da EDP, distribuidora de energia elétrica do município, que tem como objetivo transformar o sistema elétrico da cidade.

Esta fase contempla uma nova subestação de energia e 23 torres de subtransmissão, beneficiando diretamente cerca de 78 mil moradores, incluindo residências, comércios e indústrias dos bairros Jardim Fortaleza, Jardim São João, Cidade Soberana, Jardim Ponte Alta I, Mato das Cobras e Água Azul. Foram investidos nesta etapa R$ 65 milhões.

A cerimônia de inauguração foi realizada na tarde desta terça-feira (14), na subestação, com a presença do diretor-presidente de distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, do diretor da EDP em São Paulo, Marcos Campos, do secretário de Infraestrutura Urbana de Guarulhos, Roberto Kimura, de autoridades municipais e representantes da concessionária.

A nova estação localizada no bairro Fortaleza adiciona 40 MVA de potência ao sistema de distribuição de energia de Guarulhos. A Subestação Fortaleza é totalmente digitalizada, permitindo supervisão, comando e controle remoto a partir do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP, o que fortalece toda a infraestrutura energética da cidade, com mais robustez e flexibilidade operativa. Esta etapa do Complexo Guarulhos contemplou, ainda, a construção de uma linha de subtransmissão de energia com 23 torres metálicas em uma faixa de servidão de aproximadamente 5 km de extensão, na mesma região.

Construção em etapas

O Complexo Guarulhos teve sua primeira etapa concluída em março de 2023, com uma linha subterrânea com 3 km de extensão e dois setores de alta tensão nas subestações Iporanga e Gopoúva, na Vila Galvão. É um plano estratégico da EDP de reforço para a infraestrutura energética do município com investimento total de R$ 346 milhões, beneficiando diretamente 245 mil unidades consumidoras, o que equivale a cerca de 50% do município.

O conglomerado total de empreendimentos contempla duas novas subestações e 23 km de linhas de distribuição de energia, com rede área e subterrânea. Serão beneficiados diretamente residências, comércios e indústrias em toda a região norte e áreas adjacentes do município, desde o bairro da Vila Galvão até o bairro Água Azul. Além disso, o Complexo permitirá maior flexibilidade operativa do sistema elétrico de todo a cidade, já que amplia a possibilidade de manobras automatizadas.

Os empreendimentos estão em linha com as políticas de sustentabilidade da EDP, como por exemplo, os transformadores instalados nas subestações que utilizam óleo vegetal, por ser um material biodegradável e extraído de fontes renováveis, além de aumentar a durabilidade dos equipamentos. As estações com reutilização de água pluvial, instalação de geração solar para suprir o consumo próprio de energia elétrica, utilização de transformadores de serviço auxiliar a seco, sem o uso de nenhum tipo de óleo isolante, o que elimina os riscos de contaminação do solo. Entre as vantagens estão o emprego de materiais reciclados e recicláveis, redução na geração de resíduos de construção, uso menor de recursos naturais e fácil logística.