Guarulhos promove ação conjunta para doação de sangue e cadastro de medula nesta quinta

Guarulhos recebe nesta quinta-feira (16), das 9h às 16h, uma grande ação solidária de doação de sangue e cadastro de medula óssea, reunindo forças de segurança e mobilidade urbana em prol da vida.

A iniciativa é uma parceria entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Guarda Civil Municipal de Guarulhos (GCM), a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com organização do projeto “Amor Se Doa” e apoio do Hemocentro São Lucas.

A ação será realizada no 15º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Humberto de Campos, 715, na Vila Tijuco. Os interessados devem agendar previamente a participação pelo site ou redes sociais do projeto.

O objetivo é reforçar os estoques de sangue e ampliar o banco de doadores de medula óssea, aumentando as chances de tratamento para pacientes que dependem dessas doações.

Para reforçar o convite à população, nesta quarta-feira (14) foi realizada uma ação de entrega de materiais informativos para motoristas no viaduto estaiado Cidade de Guarulhos que cruza a rodovia Presidente Dutra entre os km 218 e km 219, no bairro Vila das Palmeiras.

A mobilização das forças de segurança e órgãos municipais destaca o compromisso com a vida e convida a população a participar. Uma única doação pode salvar vidas.