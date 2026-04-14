SuperAção SP é expandido e passa a atender Guarulhos

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), ampliou o programa SuperAção SP e agora inclui Guarulhos entre as cidades atendidas. A iniciativa, voltada ao combate à pobreza e à promoção da autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade, chega ao município como parte da expansão para 48 cidades da primeira fase, após testes iniciais em oito localidades-piloto.

Atualmente, o programa conta com 447 agentes e 42 supervisores contratados, dos quais 247 agentes e 29 supervisores já estão em atuação direta. Novas formações de agentes estão previstas. Na Região Metropolitana de São Paulo, o programa amplia sua atuação com 118 profissionais, entre agentes e supervisores, distribuídos nos municípios de Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarulhos, Mauá, Osasco, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra.

Desde o início da implementação na região, no ano passado, o programa já conta com equipes em Barueri, Embu das Artes, Itaquaquecetuba e São Roque. Com a expansão, a expectativa é atender 23.590 famílias ao longo da execução do programa na Região Metropolitana.

“Cada profissional capacitado é um elo essencial entre o Estado e as famílias que mais precisam, levando informação, apoio e oportunidades reais. É assim que estamos construindo um novo padrão de política social em São Paulo: centrado nas pessoas, orientado a resultados e comprometido com a transformação duradoura de vidas”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém.

Os agentes do SuperAção SP realizam visitas domiciliares às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar per capita inferior a meio salário-mínimo, eliminando a necessidade de deslocamento até unidades de assistência social. O acompanhamento é contínuo e pode ocorrer de forma semanal, quinzenal ou mensal, conforme a necessidade de cada família.

Sobre o SuperAção SP

O SuperAção SP é um programa do Governo de São Paulo que integra políticas públicas de diferentes áreas em uma jornada completa de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, com acompanhamento individualizado para a promoção da autonomia. A iniciativa é voltada a famílias residentes no estado, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda familiar por pessoa inferior a meio salário-mínimo nacional.

Além disso, o trabalho dos agentes inclui conectar as famílias a políticas públicas às quais já têm direito, mas que muitas vezes não acessavam por falta de informação, orientação ou acesso. O acompanhamento pode durar até dois anos, com monitoramento adicional para avaliação dos avanços.

O SuperAção SP atua por meio de duas trilhas de apoio. Na Trilha de Proteção Social, famílias em situação de maior vulnerabilidade recebem acompanhamento prioritário com auxílio mensal para atendimento de necessidades básicas. Já na Trilha de Superação da Pobreza, o foco é a capacitação, a qualificação profissional e a inclusão no mundo do trabalho, com acompanhamento contínuo e diversos incentivos financeiros ao longo da jornada.

O atendimento é estruturado em três módulos complementares: Proteger, voltado ao acesso às políticas públicas disponíveis na região; Desenvolver, com foco em educação e qualificação profissional; e Incluir, orientado à inserção no mercado de trabalho por meio do emprego formal ou do empreendedorismo.

A atuação ocorre diretamente nos territórios, com os agentes de SuperAção SP visitando as famílias em suas casas para realizar um diagnóstico e construir com elas o Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF), um documento que organiza metas e oportunidades de acordo com o perfil profissional, educacional e social de cada família.

O documento traça metas e ações com foco na inclusão produtiva, no fortalecimento de vínculos comunitários e no acesso a serviços de saúde, educação, habitação e renda. O acompanhamento tem duração de dois anos, seguido de seis meses de monitoramento. Os auxílios e incentivos podem ultrapassar R$ 10 mil ao longo de todas as etapas.

Atualmente, o programa está em 48 municípios que aderiram à primeira onda. A iniciativa prevê beneficiar 105 mil famílias até 2027, com investimento superior a R$ 1,5 bilhão, entre recursos do Tesouro Estadual e financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).