Prefeitura promove atividade voltada à segurança no trânsito no Parque Shopping Maia

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), promoveu nesta sexta-feira (29), no Parque Shopping Maia, uma ação de conscientização da população quanto à importância da segurança no trânsito.

O shopping disponibilizou uma loja no último piso, onde foi criada uma pequena cidade e um circuito que recebeu mais de 70 crianças, sendo 25 da ONG Fazendo a Diferença, convidadas especialmente para o evento. Em bicicletas os pequenos puderam vivenciar como funciona o trânsito de um município.

As crianças também receberam presentes especiais da Policia Militar Rodoviária de São Paulo, como livro de colorir, jogo que destaca a segurança no trânsito e um talão de multas infantil.

Os clientes do shopping foram convidados pelos servidores da Semob para participar de uma atividade imersiva por meio de óculos que simulam a visão de um motorista sob o efeito de álcool, drogas e medicamentos.

Em outro ponto, funcionários do Detran-SP mostravam como funciona o etilômetro, equipamento que mede a concentração de álcool no ar pulmonar expirado. Já Secretaria da Saúde realizou testes rápidos e promoveu orientações de saúde.

As pessoas que aceitaram participar ganharam garrafas térmicas, chaveiros, broches do Maio Amarelo, lixeiras para carro e folhetos com orientações de segurança no trânsito.

Liderado pela Semob, o evento contou com apoio e parceria do Detran-SP, da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo e da Secretaria de Saúde.

Livro para colorir

A novidade da ação foi a distribuição do livro de colorir “As Aventuras do Super Gru”, em parceria com o Parque Shopping Maia. O material educativo foi criado especialmente pela Prefeitura de Guarulhos com o objetivo de engajar os pequenos em relação aos conceitos de segurança no trânsito.

O livro é a consolidação do compromisso da administração municipal com a educação no trânsito, a preservação da vida e a formação de cidadãos conscientes, reafirmando que o caminho para um trânsito mais seguro e humano começa no olhar atento das crianças.

O livro para colorir do “As Aventuras do Super Gru” pode ser baixado gratuitamente através do endereço eletrônico

https://portaldotransito.guarulhos.sp.gov.br/node/6835