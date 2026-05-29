SAMU encerra 37ª edição de curso de formação em atendimento pré-hospitalar

A Secretaria de Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), encerrou nesta sexta-feira (29) as atividades da 37ª edição do Curso de Formação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH). O treinamento teve como principal objetivo capacitar os profissionais para atuarem de forma qualificada, segura e integrada em ocorrências de urgência e emergência, padronizando as condutas de socorro para promover um atendimento técnico e humanizado à população.

Ao longo da formação, as equipes passaram por conteúdos teóricos e práticos focados na rotina do atendimento móvel, incluindo oficinas e simulações realísticas que recriaram cenários complexos do dia a dia. Entre os temas abordados durante o treinamento estiveram a reanimação cardiopulmonar, o uso de desfibrilador (DEA), o atendimento a traumas, a retirada de vítimas de veículos e a triagem em incidentes com múltiplas vítimas.

Além do conhecimento estritamente técnico, o curso também trabalhou o preparo emocional dos participantes e as competências essenciais para o ambiente de pressão, como liderança, trabalho em equipe, comunicação clara e rapidez na tomada de decisões. Os profissionais também foram capacitados para o reconhecimento ágil de emergências clínicas tempo-dependentes, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Com a conclusão desta edição, o SAMU reforça seu compromisso institucional com a qualificação permanente e com a melhoria contínua da assistência prestada aos cidadãos.