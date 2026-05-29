Guarulhos inicia vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses nesta segunda

A Prefeitura de Guarulhos, em alinhamento com a diretriz da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, amplia a partir desta segunda-feira, dia 1°, a campanha de vacinação contra a gripe (influenza) para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade. A imunização estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município até o final do mês de junho, com o objetivo de frear a circulação do vírus e reduzir os casos graves de doenças respiratórias.

A decisão de ampliar a vacinação para toda a população tem como objetivo aumentar a proteção coletiva neste período de temperaturas mais baixas e maior circulação de vírus respiratórios. A sazonalidade das doenças respiratórias ocorre principalmente nos meses mais frios do ano, favorecendo o aumento de casos de gripe e outras infecções similares, que podem evoluir para quadros graves, internações e óbitos, especialmente entre pessoas mais vulneráveis. Além de proteger individualmente, a vacina ajuda a diminuir a transmissão do vírus e a reduzir a pressão sobre os prontos-socorros e hospitais da cidade.

Mesmo com a vacina disponível para toda a população, os grupos de maior risco para complicações da Influenza continuam sendo as gestantes, crianças menores de 6 anos e idosos. Para esses públicos, a vacinação contra Influenza faz parte da rotina do calendário nacional de vacinação e é fundamental para a redução das formas graves da doença.

Até o momento, as coberturas vacinais no município seguem abaixo do esperado, com 33,62% entre gestantes, 24,78% entre crianças e 39,03% entre idosos, reforçando a importância da adesão da população à campanha.

A Secretaria da Saúde destaca que a vacina é segura, eficaz e continua sendo a principal forma de prevenção contra complicações relacionadas à gripe.

No momento da vacinação, é importante apresentar documento com foto e cartão do SUS. Para as crianças, é fundamental levar a carteira de vacinação, permitindo a avaliação da situação vacinal e a definição do esquema adequado, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações.

A ampliação da vacinação busca fortalecer a proteção da população e a reduzir o impacto das doenças respiratórias no sistema de saúde durante o período sazonal.