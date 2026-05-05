Prefeitura de Guarulhos realiza ação educativa sobre segurança no trânsito no Núcleo do Idoso

Com o aumento da expectativa de vida, o número de idosos ativos como pedestres e motoristas também vem crescendo. Pensando em conscientizar esta importante parcela da população sobre segurança no trânsito, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta terça-feira (5), uma atividade educativa no Núcleo do Idoso, localizado na região da Cidade Satélite.

Os idosos participaram de atividades preparadas especialmente para eles, como a experiência de utilizarem óculos que simula a visão de quem dirige sob efeito de álcool, remédios e drogas.

Para aqueles que gostam de andar pela cidade, a atividade de conscientização foi a da travessia segura, utilizando os locais que possuem faixa e semáforo. Os idosos caminharam próximo ao núcleo com uma mão de papel com o seguinte alerta: “Atenção! Respeite a faixa” e ainda puderam tirar fotos com as viaturas da Semob e do Detran-SP, que foram expostas no local.

No final, os idosos concorreram a brindes de sacolas do tipo “bag” e garrafas personalizadas com a frase “Vida no Trânsito”.

A atividade foi coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e a Subsecretaria de Políticas para o Idoso (SDSI), em parceria com o Detran-SP, e faz parte da campanha Maio Amarelo, iniciativa que tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito.

O secretário João Araújo e a subsecretária Cristina Santana Gonçalves acompanharam a promoção das atividades.

Pit Stop Motociclista

Na quarta-feira (6), das 10h às 12h, no cruzamento da avenida Timóteo Penteado com a rua Anice, a Semob promove Pit Stop Motociclista, iniciativa que contará com a distribuição de panfletos orientativos e brindes.

Programação do Maio Amarelo

4/05 | segunda-feira

Abertura – Espaço Motoboy, às 10h

Iluminação de prédios em amarelo: Paço Municipal, Semob, Adamastor e terminais de ônibus

5/05 | terça-feira

Atividade educativa no Núcleo do Idoso – Cidade Satélite, das 9h às 11h

6/05 | quarta-feira

Pit Stop Motociclista – Av. Timóteo Penteado x Rua Anice, das 10h às 12h

Palestra SESI – às 14h

08/05 | sexta-feira

Pit Stop Busão – Terminal Pimentas, das 9h às 11h

Pit Stop Busão – Terminal São João, das 12h às 14h

9/05 | sábado

Aniversário Motoclube Águias de Cristo – Cecap, das 11h às 16h

11/05 | segunda-feira

Dia do Agente – local e horário a definir

(na imagem consta: “provavelmente no prédio operacional da Semob”)

12/05 | terça-feira

P.A.R.T.Y. – Auditório do HGG, das 13h às 17h

Palestra Phibro – das 9h30 às 10h30

13/05 | quarta-feira

Pit Stop Motociclista – Av. JK, na praça em frente ao Terminal Pimentas, das 10h às 12h

Palestra Prudêncio Assessoria – Rua Lagoa, 511, Cumbica, das 13h30 às 15h

14/05 | quinta-feira

Ação Bolsão Shopping Internacional – das 9h às 11h

Ação com óculos de simulação – Shopping Internacional, das 11h às 16h

15/05 | sexta-feira

Palestra Prudêncio Assessoria – Rua Estrela do Oeste, 124, às 14h

Óculos simuladores DGTI – às 10h

18/05 | segunda-feira

Ação Bolsão Cecap – das 9h às 11h

19/05 | terça-feira

Palestra Empresa Santa Rosa – das 14h às 17h

20/05 | quarta-feira

Palestra Empresa Campos dos Ouros – das 10h às 15h

21/05 | quinta-feira

Palestra E.O. Vila Galvão – às 10h

22/05 | sexta-feira

Ação Integrada CER II Vila Augusta Saúde – Espaço Motoboy, das 9h às 12h

26/05 | terça-feira

P.A.R.T.Y. – Auditório do HGG, das 13h às 17h

29/05 | sexta-feira

Ação com óculos de simulação – Shopping Maia, das 11h às 16h