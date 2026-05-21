Guarulhos forma primeira turma de 2026 do Guard com 90 alunos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou nesta semana a formatura da primeira turma de 2026 do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard). Ao todo, 90 alunos concluíram o curso de prevenção, voltado à conscientização sobre drogas, combate ao bullying e à violência, além da promoção da cidadania.

O programa, desenvolvido nas escolas da rede municipal, tem como público principal estudantes do ensino fundamental e utiliza atividades educativas e interativas para orientar e fortalecer a tomada de decisões seguras no dia a dia.

Nesta etapa, serão atendidas 24 escolas, com aproximadamente 2.400 alunos ao longo do semestre, ampliando o alcance das ações preventivas na cidade.

A iniciativa reforça o compromisso da GCM com a proteção dos jovens e a construção de um ambiente escolar mais seguro e consciente.