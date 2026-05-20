Festival de Dança de Guarulhos reúne mais de 3 mil pessoas no Adamastor

No último fim de semana aconteceu o 19º Festival de Dança (Fedan), organizado pela Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes e Lazer. O evento reuniu 57 entidades e contou com a participação de mais de mil bailarinos no Teatro Adamastor, no Macedo.

As sessões foram divididas entre sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), com 87 apresentações de diferentes estilos, como ballet clássico, dança contemporânea, jazz, danças urbanas, estilo livre, entre outras. Além dos bailarinos, estiveram marcaram presença mais de 2.200 pessoas prestigiando o evento.

Para o prefeito Lucas Sanches, eventos dessa envergadura são importantes para a nossa cidade. “O Fedan mostra que podemos oferecer atividades e entretenimento de qualidade para a nossa população. Um trabalho muito competente de toda equipe envolvida nesse projeto”.

Por sua vez, o secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, ficou muito entusiasmado com o sucesso do Fedan. O número de participantes e de público mostrou a magnitude dessa celebração artística e esportiva.

O Fedan tem por objetivo divulgar e incentivar a dança como forma de expressão no município de Guarulhos, valorizar e incentivar o intercâmbio entre grupos, escolas e alunos e contribuir para a educação integral das crianças e jovens, promovendo um espaço que valorize suas potencialidades físicas, culturais e psicológicas, além de auxiliar na qualidade de vida de adultos, trazendo saúde e a melhora da autoestima.