Trecho do córrego Cabuçu é desassoreado pela Prefeitura

Os trabalhos de desassoreamento de um trecho do córrego Cabuçu, no Jardim Doraly, não pararam nesta quarta-feira (20). O serviço é promovido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), pasta responsável pelas ações de zeladoria no município.

A remoção dos detritos que se acumulam no leito do córrego é realizada com o apoio de uma escavadeira hidráulica. A iniciativa tem por objetivo melhorar a fluidez e a capacidade de vazão das águas, bem como prevenir alagamentos na região.

As margens do córrego também estão sendo limpas com a retirada do mato. Todo o trabalho no local é acompanhado de perto pela Regional Vila Galvão/Cabuçu da SAR.

A execução do serviço faz parte da Operação Tempestade, iniciativa que reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. As ações são promovidas pela SAR por toda a cidade, por meio de suas oito regionais.