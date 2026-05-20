Biblioteca do CME Adamastor promove troca de livros a partir da próxima segunda

Entre os dias 25 e 29 de maio, das 8h às 17h, a Biblioteca do Centro Municipal de Educação Adamastor promove troca de livros, aberta à população. A ação de incentivo à leitura oferece a toda população a oportunidade de conhecer novos títulos, autores locais, nacionais e internacionais, além de oportunizar momentos de interação e compartilhamento de conhecimento sobre literatura.

A atividade é gratuita e ocorre sempre na última semana do mês. Para participar, basta trazer um livro em bom estado e levar outro disponível no espaço para doação.

O acervo tem títulos de diversos gêneros literários para toda a família. O espaço também oferece um ambiente acolhedor, onde são realizadas atividades como contação de histórias, pesquisas, saraus, trabalhos escolares em grupo, exposições, entre outras ações.

A Biblioteca do CME Adamastor fica na Av. Monteiro Lobato, 734, Macedo. Mais informações: (11) 2472-5417.