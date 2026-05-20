Posse da nova diretoria da Guarucoop reúne centenas de cooperados no Adamastor

A nova diretoria da Guarucoop (Cooperativa Mista de Transporte dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos) tomou posse na noite de segunda-feira (18), durante cerimônia realizada no Centro Municipal de Educação Adamastor. O espaço ficou lotado de motoristas cooperados e autoridades políticas e do setor de transportes.



A solenidade oficializou a gestão eleita para o biênio 2026/2028, encabeçada pelo presidente Jaile Franco e pelo vice-presidente Edmilson Americano, além dos demais integrantes da diretoria: Licínio Pires (diretor secretário), Paulo Catosso (diretor tesoureiro) e Marcelo Brumatti (diretor assessor) e do Conselho Fiscal (Waldir Almeida, João Granata, Edson Olivete, Luciano Vieira, Leandro Brum e Brenno Domingues).



A cerimônia marcou o retorno de nomes históricos à administração da cooperativa, como o de Edmilson Americano, que presidiu a Guarucoop por muitos anos e esteve afastado da gestão enquanto atuava no poder público de Guarulhos.



Em seu discurso, Americano destacou a ligação construída ao longo de décadas com a cooperativa. “Aqui vivi grandes momentos. Aqui enfrentei desafios. Aqui aprendi. Aqui cresci. E aqui construí amizades e relações que levarei para a vida toda. O objetivo é manter a Guarucoop no lugar que ela merece: como a maior cooperativa de táxis da América Latina”, afirmou.



O presidente empossado Jaile Franco reforçou o compromisso de proximidade com os cooperados. “Estaremos próximos dos cooperados. Para ouvir sobre as dificuldades e buscar as soluções juntos. É uma honra assumir a Guarucoop e uma responsabilidade diante de uma história de mais de 40 anos construída pelos meus antecessores. Trabalho e dedicação não vão faltar”, declarou.

Referência no transporte de passageiros

A mesa solene contou com a presença de diversas autoridades. O presidente da Frennataxi, Erasto Ribas, elogiou o trabalho desenvolvido pela cooperativa guarulhense. “A Guarucoop é uma referência a ser seguida. Eu faço parte da cooperativa de táxis de Curitiba (PR) e vocês são um espelho do que devemos seguir”, declarou.



O secretário de Esportes de Guarulhos e vereador licenciado Ticiano também destacou sua ligação histórica com a categoria. “Fui criado na família Guarucoop, há mais de 20 anos. Sei das dificuldades e os atuais problemas. Eu já trabalhei na área de trânsito, na Prefeitura e no Governo do Estado. E sempre ajudarei a categoria no que for preciso.”



Já o ex-vereador paulistano Adilson Amadeu lembrou sua atuação em defesa dos taxistas. “Sempre atuei pelos taxistas. Como vereador em São Paulo, fui autor da lei que autorizou o tráfego dos táxis nos corredores de ônibus, o que beneficiou muito os cooperados da Guarucoop, que levam passageiros do Aeroporto de Guarulhos para a Capital.”



O secretário municipal de Mobilidade Urbana, João Araújo, abordou um dos temas mais sensíveis enfrentados atualmente pela categoria: a atuação de motoristas clandestinos no aeroporto. “Fica aqui o compromisso de ampliar a fiscalização e o diálogo com as demais autoridades para evitar o problema dos arrastadores”, afirmou.

Durante a solenidade, o agora ex-presidente Gilberto Miskolci recebeu uma placa de homenagem e agradeceu o apoio recebido durante sua gestão. “Agradeço o apoio e desejo um bom trabalho para a nova diretoria. Sei do compromisso que terão perante os cooperados. Fico feliz de que a Guarucoop estará nas mãos certas.”